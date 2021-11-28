Литва призывает НАТО пересмотреть отношения с Беларусью
Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к НАТО с призывом пересмотреть отношения с Беларусью. Белорусская армия все больше интегрируется с вооруженными силами России, заявил он на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Вильнюсе в воскресенье, 28 ноября. "Это ставит перед НАТО новые задачи, и альянс должен соответствующим образом скорректировать свои планы, стратегию и тактику, чтобы быть готовым к ответу", - указал Науседа.