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Кирилл Соколов: я очень долго шел к тому, чтобы снимать кино

Кирилл Соколов. ФОТО: Личный архив / Facebook

Молодой российский режиссер Кирилл Соколов привез на фестиваль «Темные ночи» свою новую картину — неожиданно трогательную и ожидаемо кровавую черную комедию «Оторви и выбрось». Сыгравшая главную роль в ленте 11-летняя Софья Кругова стала самой молодой исполнительницей в истории PÖFF, удостоенной на фестивале звания лучшей актрисы. Rus.Postimees поговорил с Соколовым о начале его творческого пути, корейском кино, титуле российского Тарантино, которым его наградила пресса, и о новом проекте — блокбастере с Данилой Козловским в главной роли.

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В арсенале Соколова — всего два полнометражных фильма, однако его трехлетняя карьера может поставить его в один ряд с маститыми режиссерами. Соколова чествуют на престижных фестивалях, зовут в Голливуд, его картины выходят в широкой прокат за рубежом, а его третьим фильмом станет масштабная приключенческая лента международного производства. Кто же он, один из самых перспективных новичков российского кино?

Из физики — в большое кино

— Вы учились на физико-техническом факультете Санкт-Петербургского политехнического университета, закончили бакалавриат и магистратуру, а потом поступили на режиссерский. С чем связана такая резкая перемена в профессиональной судьбе?

— Я всегда любил кино и очень много его смотрел. Я всегда был гиком.

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