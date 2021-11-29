Кирилл Соколов: я очень долго шел к тому, чтобы снимать кино

В арсенале Соколова — всего два полнометражных фильма, однако его трехлетняя карьера может поставить его в один ряд с маститыми режиссерами. Соколова чествуют на престижных фестивалях, зовут в Голливуд, его картины выходят в широкой прокат за рубежом, а его третьим фильмом станет масштабная приключенческая лента международного производства. Кто же он, один из самых перспективных новичков российского кино?