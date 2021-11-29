Кирилл Соколов: я очень долго шел к тому, чтобы снимать кино
Молодой российский режиссер Кирилл Соколов привез на фестиваль «Темные ночи» свою новую картину — неожиданно трогательную и ожидаемо кровавую черную комедию «Оторви и выбрось». Сыгравшая главную роль в ленте 11-летняя Софья Кругова стала самой молодой исполнительницей в истории PÖFF, удостоенной на фестивале звания лучшей актрисы. Rus.Postimees поговорил с Соколовым о начале его творческого пути, корейском кино, титуле российского Тарантино, которым его наградила пресса, и о новом проекте — блокбастере с Данилой Козловским в главной роли.