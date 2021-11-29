Пн, 29.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Эстонские автозаправки снизили цены на топливо

Дизельное топливо. ФОТО: Tairo Lutter

Крупнейшие розничные продавцы топлива в Эстонии в понедельник отреагировали на падение цен на нефть на мировом рынке.

Стоимость моторного топлива на АЗС снизилась на несколько центов за литр, пишет Rus.ERR.

Литр 98-го бензина на большинстве заправок подешевел до 1,597 евро. 95-й бензин теперь стоит 1,547 евро за литр.

Стоимость литра дизельного топлива упала до 1,347 евро.

Мировые цены на сырую нефть резко упали на прошлой неделе на фоне новостей о новом штамме коронавируса.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back