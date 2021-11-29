Эстонские автозаправки снизили цены на топливо
Крупнейшие розничные продавцы топлива в Эстонии в понедельник отреагировали на падение цен на нефть на мировом рынке.
Крупнейшие розничные продавцы топлива в Эстонии в понедельник отреагировали на падение цен на нефть на мировом рынке.
Стоимость моторного топлива на АЗС снизилась на несколько центов за литр, пишет Rus.ERR.
Литр 98-го бензина на большинстве заправок подешевел до 1,597 евро. 95-й бензин теперь стоит 1,547 евро за литр.
Стоимость литра дизельного топлива упала до 1,347 евро.
Мировые цены на сырую нефть резко упали на прошлой неделе на фоне новостей о новом штамме коронавируса.