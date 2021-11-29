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Столтенберг: НАТО стремится к диалогу с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. ФОТО: Sintija Zandersone

НАТО стремится к диалогу с Россией, и предложение организации о проведении Совета Россия - НАТО остается открытым, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Дуальный подход НАТО к России - оборона и диалог - остается неизменным. Альянс предложил провести очередную встречу Совета Россия - НАТО более 18 месяцев назад, это предложение в силе. Теперь ход со стороны России", - сказал он в ходе пресс-конференции в Вильнюсе в воскресенье.

Он также призвал Россию к "прозрачности, сокращению напряженности и деэскалации".

В октябре Столтенберг заявил, что отношения между Россией и НАТО сейчас самые плохие со времен холодной войны, и возложил ответственность за это на Москву. В то же время он подчеркивал, что НАТО всегда остается открытой к диалогу с Россией

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