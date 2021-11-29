За сутки в Эстонии скончались семь человек с коронавирусом, заразились 311
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3999 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 311. Скончались семь человек.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3999 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 311. Скончались семь человек.
Среди новых заразившихся 206 человек не были вакцинированы, а 105 полностью прошли курс вакцинации.
По состоянию на утро 29 ноября в больницах находится 306 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждается 254 человек, из которых 186 человек (73,2%) не были вакцинированы, у 68 человек (26,8%) курс вакцинации завершен.
За сутки в больницах открыли 33 новые истории болезни. Скончались семь человек с коронавирусом: 71-летний мужчина. 79-летний мужчина, 81-летняя женщина, 86-летняя женщина, 87-летняя женщина, 88-летний мужчина и 89-летняя женщина.
За сутки ввели 951 дозу вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 246 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 171 176 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 59,1%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).