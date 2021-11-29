За сутки в Эстонии скончались семь человек с коронавирусом, заразились 311

Среди новых заразившихся 206 человек не были вакцинированы, а 105 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 29 ноября в больницах находится 306 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждается 254 человек, из которых 186 человек (73,2%) не были вакцинированы, у 68 человек (26,8%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 33 новые истории болезни. Скончались семь человек с коронавирусом: 71-летний мужчина. 79-летний мужчина, 81-летняя женщина, 86-летняя женщина, 87-летняя женщина, 88-летний мужчина и 89-летняя женщина.

За сутки ввели 951 дозу вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 246 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 171 176 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 59,1%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.