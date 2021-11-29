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«Он закрыл дверь и попросил раздеться». Метеоролог Юри Каменик ставил над юношами извращенческие эксперименты
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Kamenik alustas Tallinna Ülikoolis lektorina 2019. aastal. Ühtegi Kameniku uuringut pole ei Tallinna ega Tartu ülikool kunagi toetanud.
Лектор Таллиннского университета по климатологии и метеорологии, неоднократно комментировавший прогнозы погоды в СМИ Юри Каменик годами проводил исследования мочевого пузыря, участники которых утверждают, что он использовал их в сексуальном плане, пишет Postimees.
Несмотря на то, что Каменик объяснял участникам, что речь идет об исследовании, которое проводит Таллиннский или Тартуский университет, вузы утверждают, что ни в одном из них никогда не проводилось такого научного проекта. Сам Каменик тоже не дает ни одной конкретной ссылки, которая могла бы подтвердить реальность такого исследования.