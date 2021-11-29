Департамент здоровья рекомендует правительству принять меры в связи с омикрон-штаммом коронавируса

Молекулярный вирусолог Ааре Аброй сказал Postimees, что все, кто приезжает из-за границы, должны быть осторожными, им следует сразу же себя протестировать. Остальные должны соблюдать уже действующие правила, введенные в связи с коронавирусом. «Пока нет оснований полагать, что новый штамм достиг Эстонии. Здесь не стоит бояться омикрона, но с путешественниками другая история», - добавил он.

По оценке молекулярного вирусолога, из-за нового штамма всем следовало бы на некоторое время воздержаться от путешествий. «Этот штамм вируса распространяется не только в Африке, им можно заразиться через попутчиков, но об этом еще слишком мало данных», - сказал он.

От вакцин все-таки есть польза

На вопрос, как быстро новый штамм заражает, Аброй ответил, что об этом еще мало данных, но он надеется, что к концу этой недели появится некоторое представление о его заразности. «И примерно через две недели должно стать ясно, ускользает ли омикрон от вакцин. Эти вещи просто занимают время», - добавил он.

Если выяснится, что новый штамм устойчив к вакцинам, то от проделанных уколов совсем нет пользы? Арбой говорит, что это не так. «С этим примерно так, как будто вы едете на стареньком велосипеде: медленнее, чем на новом, но все-таки значительно быстрее, чем пешком. Сейчас еще невозможно сказать, будет ли он настолько же устойчив к вакцинам, как дельта-штамм, или больше. Может быть, защита уменьшится на несколько процентов. От попадания в больницу вакцина может защищать в такой же степени, но это только предположения, научных данных еще нет», - сказал ученый.

Он выразил надежду, что правительство обдумает вариант, чтобы во время школьных каникул ПЦР-тест был бы обязательным для путешестванников. «Они обязательно рассмотрят вариант, чтобы сделать его обязательным», - добавил он.

По словам министра здоровья и труда Танеля Кийка, из-за попадания омикрон-штамма в Европу и потенциально высоких рисков мы должны еще более тщательно продумывать меры, принимаемые для предотвращения коронавируса.

«На этих выходных шел активный обмен информацией как с министрами здоровья соседних стран, так с членами правительства Эстонии, научным советом и Департаментом здоровья, - сказал он. - В течение новой недели мы выслушаем предложения экспертов, чтобы лучшим образом защитить здоровье жителей Эстонии. Безусловно, по-прежнему ключевое значение имеет широкомасштабная вакцинация как первой, второй, так и бустерной дозой, а также соблюдение правил — проверка COVID-справок, маски, тестирование, самоизоляция, исполнение и надзор».

Прямых рейсов из ЮАР в Эстонию нет, но для более быстрого определения нового штамма с пятницы все возвращающиеся из-за границы жители Эстонии могут бесплатно протестироваться, независимо от государства отправления, добавил Кийк.

Кая Каллас: возвращаясь из поездок, делайте ПЦР-тест!

Кая Каллас. ФОТО: Konstantin Sednev

Премьер-министр Кая Каллас написала в социальных сетях, что эстонское общество может внести свой вклад в ограничение распространения нового штамма коронавируса «омикрон» - для этого она просит всех, кто возвращается из поездок, делать ПЦР-тест.

«В мире начал распространяться новый штамм коронавируса, B.1.1.529, который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) только что назвала штаммом "омикрон". Штамм настолько новый, что о нем мало что известно, и исследования все еще продолжаются, но ВОЗ внесла его в список вызывающих беспокойство штаммов вируса», - написала Каллас в социальных сетях.

Европейская комиссия рекомендовала временно ограничить поездки в семь стран Южной Африки: Ботсвану, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибию, Южную Африку и Зимбабве. «Эстония не имеет прямого сообщения с этими странами, но есть много возможностей для путешествий как у людей, так и у вирусов», - отметила премьер-министр.

«Пожалуйста, давайте внесем совместный вклад, чтобы свести к минимуму распространение штамма "омикрон" в Эстонии. В настоящее время в Эстонии в основном распространен дельта-штамм - омикрон в Эстонии еще не обнаружен», - продолжила Каллас.

«Кто решил отправиться путешествовать или в настоящее время находится за границей - независимо от уровня риска в стране - обязательно пройдите ПЦР-тест по возвращении. Теперь все жители Эстонии, возвращающиеся в Эстонию, могут пройти тестирование бесплатно», - добавила премьер.

Она подчеркнула, что положительные тесты всех людей, прибывающих из-за границы, будут отправлены на севенирование, чтобы штамм омикрон - если он попадет в Эстонию - был обнаружен немедленно.

«И, конечно же, сейчас последний срок сделать прививку от коронавируса», - сказала Кая Каллас.