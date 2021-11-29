Департамент здоровья рекомендует правительству принять меры в связи с омикрон-штаммом коронавируса
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Во многих странах Европейского союза выявлен новый штамм коронавируса под названием «омикрон», который Всемирная организация здравоохранения внесла в список вызывающих озабоченность. На этой неделе Департамент здоровья будет рекомендовать правительству принять в связи с этим дополнительные меры, пишет Postimees.