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  • Департамент здоровья рекомендует правительству принять меры в связи с омикрон-штаммом коронавируса

Департамент здоровья рекомендует правительству принять меры в связи с омикрон-штаммом коронавируса

  • Департамент здоровья: все въезжающие в страну должны сразу же сдавать ПЦР-тест
  • Вакцинация не освобождает от карантина, решение о выздоровлении принимает врач
  • Молекулярный вирусолог: все могли бы воздержаться от путешествий
Очередь на тестирование в Таллиннском аэропорту. ФОТО: Konstantin Sednev

Во многих странах Европейского союза выявлен новый штамм коронавируса под названием «омикрон», который Всемирная организация здравоохранения внесла в список вызывающих озабоченность. На этой неделе Департамент здоровья будет рекомендовать правительству принять в связи с этим дополнительные меры, пишет Postimees.

Например, вчера вечером в Нидерландах было зарегистрировано как минимум 13 случаев нового омикрон-штамма среди 61 пассажира, у которого был положительный тест на коронавирус и который был помещен в карантин по прибытии из Южной Африки. Обследования пассажиров еще не завершились.

Заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма рассказала Postimees, почему в таких ситуациях страны реагируют по-разному и что должна делать Эстония.

По словам Хярма, поскольку в настоящее время о новом штамме коронавируса, B.1.1.52, известно очень мало, невозможно сделать выводы о возможностях его распространения. «Логично, что страны с более крупными международными транспортными узлами будут вводить более строгие меры предосторожности до тех пор, пока о новом штамме не появится больше информации», - сказала Хярма. Она добавила, что распространение нового штамма и возникновение вспышки представляют большую угрозу для тех стран, где в настоящее время быстро растет заражаемость дельта-штаммом. 

«Сейчас страны секвенируют положительные тесты, и особый интерес представляют путешественники из Африки, в пробах которых была выявлена мутация S-гена, указывающая на новый штамм», - пояснила Хярма. Если в этих пробах будет обнаружен новый штамм, станет яснее, в какой степени и в каких регионах омикрон распространяется в Южной Африке и в других регионах. «Исходя из текущей информации, нет оснований полагать, что новый штамм получил большее распространение, чем раньше», - добавила Хярма.

По ее словам, в Эстонии сейчас достаточно того, что прибывающие из третьих стран делают тесты и внимательно следят за своим здоровьем — это помогает избегать волны коронавируса, спровоцированной новым штаммом. Кроме того, следует избегать многолюдных мест и собраний, а через неделю после путешествия следует сделать второй тест. «Департамент здоровья озвучит предложения о дополнительных шагах в Эстонии на новой неделе», - ответила Хярма на вопрос, планируется ли предложить правительству сделать тестирование в аэропорту обязательным для всех.

По ее словам, важно реагировать в соответствии с угрозой и действовать решительно, чтобы новые варианты вируса были как можно скорее выявлены, а заболевшие изолированы. «Также мы внесем предложения, как снизить риски во время школьных каникул, когда люди отправляются в отпуска. Департамент здоровья изучает каждый случай заражения, связанный с путешествием, все штаммы с подозрением на новый вариант коронавируса будут секвенированы, зараженные и близкие контакты оповещены и за ними будут наблюдать», - сказала Хярма.

В качестве меры предосторожности Департамент здоровье рекомендует, чтобы все люди, въезжающие в страну, как невакцинированные, так и вакцинированные, прошли тестирование. 

В Таллиннском аэропорту путешественники из Африки выстроились в очередь на тестирование.  ФОТО: Konstantin Sednev

«В любом случае необходимо оставаться в изоляции до тех пор, пока не станет известен результат ПЦР-теста. В случае положительного ответа как привитым, так и непривитым следует оставаться дома в карантине — это обязывает постановление правительства ЭР №212», - отметила Хярма. Только врач принимает решение о выздоровлении и инфекционной безопасности человека с положительным результатом теста. «Таким образом, вакцинация не освобождает человека с положительным результатом от карантина, даже если он чувствует себя здоровым», - добавил Хярма. 

Молекулярный вирусолог Ааре Аброй сказал Postimees, что все, кто приезжает из-за границы, должны быть осторожными, им следует сразу же себя протестировать. Остальные должны соблюдать уже действующие правила, введенные в связи с коронавирусом. «Пока нет оснований полагать, что новый штамм достиг Эстонии. Здесь не стоит бояться омикрона, но с путешественниками другая история», - добавил он. 

По оценке молекулярного вирусолога, из-за нового штамма всем следовало бы на некоторое время воздержаться от путешествий. «Этот штамм вируса распространяется не только в Африке, им можно заразиться через попутчиков, но об этом еще слишком мало данных», - сказал он.

От вакцин все-таки есть польза

На вопрос, как быстро новый штамм заражает, Аброй ответил, что об этом еще мало данных, но он надеется, что к концу этой недели появится некоторое представление о его заразности. «И примерно через две недели должно стать ясно, ускользает ли омикрон от вакцин. Эти вещи просто занимают время», - добавил он.

Если выяснится, что новый штамм устойчив к вакцинам, то от проделанных уколов совсем нет пользы? Арбой говорит, что это не так. «С этим примерно так, как будто вы едете на стареньком велосипеде: медленнее, чем на новом, но все-таки значительно быстрее, чем пешком. Сейчас еще невозможно сказать, будет ли он настолько же устойчив к вакцинам, как дельта-штамм, или больше. Может быть, защита уменьшится на несколько процентов. От попадания в больницу вакцина может защищать в такой же степени, но это только предположения, научных данных еще нет», - сказал ученый.

Он выразил надежду, что правительство обдумает вариант, чтобы во время школьных каникул ПЦР-тест был бы обязательным для путешестванников. «Они обязательно рассмотрят вариант, чтобы сделать его обязательным», - добавил он. 

По словам министра здоровья и труда Танеля Кийка, из-за попадания омикрон-штамма в Европу и потенциально высоких рисков мы должны еще более тщательно продумывать меры, принимаемые для предотвращения коронавируса.  

«На этих выходных шел активный обмен информацией как с министрами здоровья соседних стран, так с членами правительства Эстонии, научным советом и Департаментом здоровья, - сказал он. - В течение новой недели мы выслушаем предложения экспертов, чтобы лучшим образом защитить здоровье жителей Эстонии. Безусловно, по-прежнему ключевое значение имеет широкомасштабная вакцинация как первой, второй, так и бустерной дозой, а также соблюдение правил — проверка COVID-справок, маски, тестирование, самоизоляция, исполнение и надзор».

Прямых рейсов из ЮАР в Эстонию нет, но для более быстрого определения нового штамма с пятницы все возвращающиеся из-за границы жители Эстонии могут бесплатно протестироваться, независимо от государства отправления, добавил Кийк.

Кая Каллас: возвращаясь из поездок, делайте ПЦР-тест!

Кая Каллас. ФОТО: Konstantin Sednev

Премьер-министр Кая Каллас написала в социальных сетях, что эстонское общество может внести свой вклад в ограничение распространения нового штамма коронавируса «омикрон» - для этого она просит всех, кто возвращается из поездок, делать ПЦР-тест.

«В мире начал распространяться новый штамм коронавируса, B.1.1.529, который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) только что назвала штаммом "омикрон". Штамм настолько новый, что о нем мало что известно, и исследования все еще продолжаются, но ВОЗ внесла его в список вызывающих беспокойство штаммов вируса», - написала Каллас в социальных сетях.

Европейская комиссия рекомендовала временно ограничить поездки в семь стран Южной Африки: Ботсвану, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибию, Южную Африку и Зимбабве. «Эстония не имеет прямого сообщения с этими странами, но есть много возможностей для путешествий как у людей, так и у вирусов», - отметила премьер-министр.

«Пожалуйста, давайте внесем совместный вклад, чтобы свести к минимуму распространение штамма "омикрон" в Эстонии. В настоящее время в Эстонии в основном распространен дельта-штамм - омикрон в Эстонии еще не обнаружен», - продолжила Каллас.

«Кто решил отправиться путешествовать или в настоящее время находится за границей - независимо от уровня риска в стране - обязательно пройдите ПЦР-тест по возвращении. Теперь все жители Эстонии, возвращающиеся в Эстонию, могут пройти тестирование бесплатно», - добавила премьер.

Она подчеркнула, что положительные тесты всех людей, прибывающих из-за границы, будут отправлены на севенирование, чтобы штамм омикрон - если он попадет в Эстонию - был обнаружен немедленно.

«И, конечно же, сейчас последний срок сделать прививку от коронавируса», - сказала Кая Каллас.

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