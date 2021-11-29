Клининговая компания SOL вынуждена расторгнуть договоры со 150 клиентами
По словам главы SOL Baltics Ринеля Пиуса, чтобы сократить расходы во время инфляции, более мелкие предприятия вынуждены справляться с уборкой помещений собственными силами. SOL Baltics при этом испытывает острую нехватку рабочей силы, смягчить которую ее поможет даже рост заработной платы. По мнению Пиуса, нужно разрешить въезд в страну большего объема иностранной рабочей силы или, например, следует ограничить часы работы торговых центров, чтобы те не переманивали рабочую силу себе, пишет Postimees.