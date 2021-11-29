Клининговая компания SOL вынуждена расторгнуть договоры со 150 клиентами

- Нехватка рабочей силы в секторе уборки была проблемой в течение многих лет. Однако в последний год дела пошли еще хуже. До весны у нас было 15 вакансий, а с лета не хватает уже 70 человек. В последние месяцы дела пошли немного лучше благодаря зарегистрированным в кассе по безработице соискателям временной работы, но мы не успеваем в достаточной степени обучать краткосрочных сотрудников.