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Клининговая компания SOL вынуждена расторгнуть договоры со 150 клиентами

Глава SOL Baltics Ринель Пиус. ФОТО: Madis Veltman

По словам главы SOL Baltics Ринеля Пиуса, чтобы сократить расходы во время инфляции, более мелкие предприятия вынуждены справляться с уборкой помещений собственными силами. SOL Baltics при этом испытывает острую нехватку рабочей силы, смягчить которую ее поможет даже рост заработной платы. По мнению Пиуса, нужно разрешить въезд в страну большего объема иностранной рабочей силы или, например, следует ограничить часы работы торговых центров, чтобы те не переманивали рабочую силу себе, пишет Postimees.

Для подписчиков Для подписчиков

- Вся Эстония борется с нехваткой рабочей силы, особенно большие проблемы возникают в сфере услуг. А как насчет услуг по уборке?

- Нехватка рабочей силы в секторе уборки была проблемой в течение многих лет. Однако в последний год дела пошли еще хуже. До весны у нас было 15 вакансий, а с лета не хватает уже 70 человек. В последние месяцы дела пошли немного лучше благодаря зарегистрированным в кассе по безработице соискателям временной работы, но мы не успеваем в достаточной степени обучать краткосрочных сотрудников.

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