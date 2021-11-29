Вскрытие покажет: эксперты развеивают мифы о жертвах коронавируса
Несколько дней - чуть меньше десяти, несколько дней - чуть более десяти смертей от коронавируса: за этой сухой статистикой стоят потерянные жизни, слезы и траур. А еще - работа для людей, которые занимаются покойниками. Что они видят и насколько обоснованны мифы о том, что инфицированный коронавирусом после смерти инфекционно опасен, что перед похоронами покойных не приводят в порядок и гроб не открывают, и вообще их нужно кремировать?