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  • Вскрытие покажет: эксперты развеивают мифы о жертвах коронавируса

Вскрытие покажет: эксперты развеивают мифы о жертвах коронавируса

Патологоанатом, судмедэксперт Танель Ваас. ФОТО: Tairo Lutter

Несколько дней - чуть меньше десяти, несколько дней - чуть более десяти смертей от коронавируса: за этой сухой статистикой стоят потерянные жизни, слезы и траур. А еще -  работа для людей, которые занимаются покойниками. Что они видят и насколько обоснованны мифы о том, что инфицированный коронавирусом после смерти инфекционно опасен, что перед похоронами покойных не приводят в порядок и гроб не открывают, и вообще их нужно кремировать?

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В Ида-Таллиннской центральной больнице вскрытие коронаположительных проводит только Танель Ваас. «Самые серьезные поражения - в легких, и это очень жуткая картина», - рассказывает он Postimees. Ваас говорит, что изначально, когда о новом вирусе было мало что известно, для предотвращения заражения не рекомендовалось вскрывать лабораторно подтвержденных больных. Сейчас это делается, когда нужно установить точную причину смерти.

«Если я буду следовать закону, мы действительно обязаны вскрывать. Но мы бы с этим не справились. Я и мои коллеги оказались бы в той же ситуации, что и больницы. Мы бы с утра до ночи вскрывали коронажертв, а вся остальная работа не была бы сделана. Патологоанатомы играют большую роль в лечении рака, и у нас не было бы возможности заниматься живыми людьми», - объясняет Ваас. В свое работе патологоанатомы также занимаются биопсией, чтобы люди получали правильное лечение.

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