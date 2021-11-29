Вскрытие покажет: эксперты развеивают мифы о жертвах коронавируса

В Ида-Таллиннской центральной больнице вскрытие коронаположительных проводит только Танель Ваас. «Самые серьезные поражения - в легких, и это очень жуткая картина», - рассказывает он Postimees . Ваас говорит, что изначально, когда о новом вирусе было мало что известно, для предотвращения заражения не рекомендовалось вскрывать лабораторно подтвержденных больных. Сейчас это делается, когда нужно установить точную причину смерти.

«Если я буду следовать закону, мы действительно обязаны вскрывать. Но мы бы с этим не справились. Я и мои коллеги оказались бы в той же ситуации, что и больницы. Мы бы с утра до ночи вскрывали коронажертв, а вся остальная работа не была бы сделана. Патологоанатомы играют большую роль в лечении рака, и у нас не было бы возможности заниматься живыми людьми», - объясняет Ваас. В свое работе патологоанатомы также занимаются биопсией, чтобы люди получали правильное лечение.