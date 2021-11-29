Прокуратура предъявила Майлис Репс обвинение в присвоении и мошенничестве

Согласно обвинению, Майлис Репс совершила присвоение, когда в качестве министра образования и науки давала распоряжения работникам министерства на выполнение заданий, связанных с ее детьми. Помимо этого, ей предъявлено обвинение в незаконном использовании топливной карточки министерства и покрытии расходов, связанных с празднованием своего дня рождения в помещениях министерства.

Также предъявлено обвинение в совершении мошенничества, в результате которого министерство приобрело кофейную машину для дома Майлис Репс, покрывало расходы на полеты члена ее семьи, оплачивало расходы на транспорт и проживание, связанные с мероприятием досуга, а также празднование юбилея экс-министра в ресторане.

Согласно обвинению, Майлис Репс за счет имущества министерства покрыла личные расходы примерно на 7500 евро.

Со слов государственного прокурора Дениса Часовских, каждый государственный служащий обязан стоять за то, чтобы государственное имущество использовалось по назначению: «Общество не должно терпеть растрату и менее того злоупотребление при обращении с государственным имуществом, что приносит вред государству с имущественной точки зрения, в то же время оказывает влияние на репутацию и надежность всего государственного сектора. Действующие правила являются достаточно ясными, чтобы делать различия между своими и государственными нуждами, а также во избежание перекладывания личных расходов на государство».

«Правовые нормы действительны для всех, и высокая позиция в иерархии государственной службы не дает права менять эти норма в личных корыстных интересах, напротив: высокой должности сопутствует повышенное ожидание общества относительно личного положительного примера», - добавил Часовских.

По словам главы бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции Атса Кюбарсеппа, полиция начала производство, отталкиваясь от опубликованного в СМИ расследования.