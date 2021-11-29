Пн, 29.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Нарвский "Транс" остался без главного тренера

Момент матча между нарвским "Трансом" и тартуской "Таммекой". ФОТО: Sille Annuk

За тур до завершения чемпионата Эстонии по футболу нарвский "Транс" остался без главного тренера. Занимавший этот пост с начала января российский специалист Игорь Пывин покинул расположение клуба.

Об этом в понедельник в интервью Rus.ERR рассказал президент "Транса" Николай Бурдаков.

"Игорь Пывин сегодня покинул команду, у него закончился контракт. С сегодняшнего дня он у нас не работает. С нового года у нас будет новый главный тренер", - сказал президент "Транса".

"Не хочу сказать ничего плохого в адрес Пывина. Его работа принесла шестое место, но все-таки хочется подыскать другого тренера, с помощью которого в следующем сезоне нам удастся подняться выше", - сказал Бурдаков, а также добавил, что сезон получился достаточно трудным, а уровень лиги вырос, поэтому команде бороться за высокие места становится все сложнее и сложнее.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back