Нарвский "Транс" остался без главного тренера

Об этом в понедельник в интервью Rus.ERR рассказал президент "Транса" Николай Бурдаков.

"Игорь Пывин сегодня покинул команду, у него закончился контракт. С сегодняшнего дня он у нас не работает. С нового года у нас будет новый главный тренер", - сказал президент "Транса".