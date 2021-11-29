Сын, подозреваемый в убийстве матери, взят под стражу

В качестве подозреваемого был задержан ее 46-летний сын, передает Лыунаская префектура. Мотив тяжкого преступления и другие детали произошедшего будут установлены в ходе уголовного производства.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Вальдо Герасимова, подозреваемого в преступлении с разрешения суда взяли под стражу на два месяца. «Рано утром в воскресенье полиция получила информацию о том, что 46-летний мужчина сказал, что его мать умерла в их общей квартире. Прибывшие проверять информацию сотрудники полиции обнаружили тело пожилой женщины, на котором были следы насилия. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 46-летний мужчина затем был задержан на месте преступления в качестве подозреваемого», - сказал он.

По словам Герасимова, на основании собранных доказательств полиции известно, что мать и сын жили вместе и часто употребляли алкоголь. «Однако в ходе уголовного производства еще предстоит выяснить, что привело к тому, что мужчина, согласно подозрению, ударил свою мать и тем самым причинил ей смерть. Хотя подозреваемый ранее не наказывался в уголовном порядке, по оценке прокуратуры, если он останется на свободе, есть опасность, что он, употребляя алкоголь, может совершить какое-либо новое преступление или, боясь наказания, уклониться от производства», - пояснил Герасимов.