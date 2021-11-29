Фото ⟩ Неудачный маневр стал причиной ДТП: столкнулись легковушка и грузовик
В воскресенье в 13.01 в Пыльвамаа в волости Канепи на 35,5 км дороги Рынгу-Отепя-Канепи произошло ДТП, передает Lõuna-Eesti Postimees.
В воскресенье в 13.01 в Пыльвамаа в волости Канепи на 35,5 км дороги Рынгу-Отепя-Канепи произошло ДТП, передает Lõuna-Eesti Postimees.
Автомобиль Volkswagen Golf, на котором совершал разворот 44-летний мужчина, столкнулся с приближавшимся сзади грузовиком Scania, за рулем которого был 54-летний мужчина.
Спасатели устранили опасность возгорания автомобиля и помогли выбраться через пассажирскую дверь попавшему в ловушку водителю легкового автомобиля, которого передали скорой помощи. Пострадавшего доставили в Клинику Тартуского университета.
Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сказала, что оба водителя были трезвыми и у них есть водительские права, шины на транспортных средствах соответствовали требованиям, водители были и пристегнуты. Дорожные условия на месте происшествия были зимними, на проезжей части был мокрый снег.
В первые минуты воскресенья в Пыльвамаа произошло еще одно ДТП, для устранения последствий которого понадобилась помощь спасателей. В 00.05 спасатели отправились в волость Пыльва в поселок Вастсе-Куусте, поскольку там произошла авария с участием косули и автомобиля. Спасатели передали погибшее животное вызванным на место охотникам. Ни автомобиль, ни люди не получили серьезных повреждений.