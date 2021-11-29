Фото ⟩ Неудачный маневр стал причиной ДТП: столкнулись легковушка и грузовик

Автомобиль Volkswagen Golf, на котором совершал разворот 44-летний мужчина, столкнулся с приближавшимся сзади грузовиком Scania, за рулем которого был 54-летний мужчина.

Спасатели устранили опасность возгорания автомобиля и помогли выбраться через пассажирскую дверь попавшему в ловушку водителю легкового автомобиля, которого передали скорой помощи. Пострадавшего доставили в Клинику Тартуского университета.

ФОТО: Lõuna prefektuur

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сказала, что оба водителя были трезвыми и у них есть водительские права, шины на транспортных средствах соответствовали требованиям, водители были и пристегнуты. Дорожные условия на месте происшествия были зимними, на проезжей части был мокрый снег.