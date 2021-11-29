Пн, 29.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Неудачный маневр стал причиной ДТП: столкнулись легковушка и грузовик

Фото ⟩ Неудачный маневр стал причиной ДТП: столкнулись легковушка и грузовик

Kanepi vallas juhtus liiklusõnnetus. ФОТО: Lõuna prefektuur

В воскресенье в 13.01 в Пыльвамаа в волости Канепи на 35,5 км дороги Рынгу-Отепя-Канепи произошло ДТП, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Автомобиль Volkswagen Golf, на котором совершал разворот 44-летний мужчина, столкнулся с приближавшимся сзади грузовиком Scania, за рулем которого был 54-летний мужчина.

Спасатели устранили опасность возгорания автомобиля и помогли выбраться через пассажирскую дверь попавшему в ловушку водителю легкового автомобиля, которого передали скорой помощи. Пострадавшего доставили в Клинику Тартуского университета.

ФОТО: Lõuna prefektuur

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сказала, что оба водителя были трезвыми и у них есть водительские права, шины на транспортных средствах соответствовали требованиям, водители были и пристегнуты. Дорожные условия на месте происшествия были зимними, на проезжей части был мокрый снег.

В первые минуты воскресенья в Пыльвамаа произошло еще одно ДТП, для устранения последствий которого понадобилась помощь спасателей. В 00.05 спасатели отправились в волость Пыльва в поселок Вастсе-Куусте, поскольку там произошла авария с участием косули и автомобиля. Спасатели передали погибшее животное вызванным на место охотникам. Ни автомобиль, ни люди не получили серьезных повреждений.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back