Картина дня: Майлис Репс предъявлено обвинение, извращенческие эксперименты лектора и закрытие кинотеатра
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 29 ноября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 29 ноября.
Сегодня Государственная прокуратура предъявила бывшему министру образования и науки Майлис Репс обвинение в присвоении государственного имущества и мошенничестве. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3999 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 311. Скончались семь человек. Читать далее...
По словам главы SOL Baltics Ринеля Пиуса, чтобы сократить расходы во время инфляции, более мелкие предприятия вынуждены справляться с уборкой помещений собственными силами. SOL Baltics при этом испытывает острую нехватку рабочей силы, смягчить которую ее поможет даже рост заработной платы. Читать далее...
Разгневанный юрист и отец семерых детей разразился в Facebook гневным постом, призвав бойкотировать заведение. На это общественность отреагировала, как ей и положено. Комментаторы разделились на две группы, причем представители лагеря сторонников вакцинации горячо рекомендовали посетить ресторан как безопасное место для приема пищи. В общем, Варро Вооглайд, неожиданно для себя самого, стал новым рекламным лицом ресторана. Читать далее...
Лектор Таллиннского университета по климатологии и метеорологии, неоднократно комментировавший прогнозы погоды в СМИ Юри Каменик годами проводил исследования мочевого пузыря, участники которых утверждают, что он использовал их в сексуальном плане. Читать далее...
Таллиннский университет сообщил, что руководство Института природы и здоровья встретится с известным, как метеоролог лектором Юри Камеником завтра, чтобы обсудить с ним описанные в Postimees исследования, сопровождавшиеся извращениями. Читать далее...
Во многих странах Европейского союза выявлен новый штамм коронавируса под названием «омикрон», который Всемирная организация здравоохранения внесла в список вызывающих озабоченность. На этой неделе Департамент здоровья будет рекомендовать правительству принять в связи с этим дополнительные меры. Читать далее...
Несколько дней - чуть меньше десяти, несколько дней - чуть более десяти смертей от коронавируса: за этой сухой статистикой стоят потерянные жизни, слезы и траур. А еще - работа для людей, которые занимаются покойниками. Что они видят и насколько обоснованны мифы о том, что инфицированный коронавирусом после смерти инфекционно опасен, что перед похоронами покойных не приводят в порядок и гроб не открывают, и вообще их нужно кремировать? Читать далее...
Исполнительный директор компании Forum Cinemas, которая управляет кинотеатром Coca-Cola Plaza, Кристьян Конго подтвердил изданию Postimees, что кинотеатр временно закроется из-за резкого спада посещаемости. Читать далее...
Несмотря на то, что распространение коронавируса в Эстонии затормозилось, не стоит думать, что во вторник правительство смягчит какие-то ограничения, напротив, из-за распространения нового опасного штамма вируса правительство будет думать об ужесточении ограничений для прибывающих из-за границы. Читать далее...
Директор Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея Рита Юхансон и директор Таллиннской Тынисмяэской реальной школы Нина Сытник рассказали выпускникам Осенней школы журналистики SSE Riga и Rus.Postimees Арине Гришаков и Вадиму Антифееву о системе образования, современных детях и дистанционном обучении. Читать далее...
"Редкая передача из цикла «Своя правда» оставляет зрителя равнодушным. Причина проста: всякий раз авторы находят тему из ряда наиболее острых в настоящий момент. Чему очередным подтверждением служит название программы (эфир 22 ноября) «Пандемический раскол»", - пишет Вячеслав Иванов.
Прогнозы компании электронной торговли PHH Grupp на Черную пятницу оказались верными - пятничные заказы эстонских, латвийских и литовских электронных платформ, включая Kaup24 и Hansapost, оказались крупнейшими в истории. Читать далее...