Картина дня: Майлис Репс предъявлено обвинение, извращенческие эксперименты лектора и закрытие кинотеатра

Прокуратура предъявила Майлис Репс обвинение в присвоении и мошенничестве

Сегодня Государственная прокуратура предъявила бывшему министру образования и науки Майлис Репс обвинение в присвоении государственного имущества и мошенничестве. Читать далее...

За сутки в Эстонии скончались семь человек с коронавирусом, заразились 311

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3999 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 311. Скончались семь человек. Читать далее...

Клининговая компания SOL вынуждена расторгнуть договоры со 150 клиентами

По словам главы SOL Baltics Ринеля Пиуса, чтобы сократить расходы во время инфляции, более мелкие предприятия вынуждены справляться с уборкой помещений собственными силами. SOL Baltics при этом испытывает острую нехватку рабочей силы, смягчить которую ее поможет даже рост заработной платы. Читать далее...

Вне дома: ковидный скандал сделал грузинский ресторан в Старом городе еще популярнее

Разгневанный юрист и отец семерых детей разразился в Facebook гневным постом, призвав бойкотировать заведение. На это общественность отреагировала, как ей и положено. Комментаторы разделились на две группы, причем представители лагеря сторонников вакцинации горячо рекомендовали посетить ресторан как безопасное место для приема пищи. В общем, Варро Вооглайд, неожиданно для себя самого, стал новым рекламным лицом ресторана. Читать далее...

«Он закрыл дверь и попросил раздеться». Метеоролог Юри Каменик ставил над юношами извращенческие эксперименты

Лектор Таллиннского университета по климатологии и метеорологии, неоднократно комментировавший прогнозы погоды в СМИ Юри Каменик годами проводил исследования мочевого пузыря, участники которых утверждают, что он использовал их в сексуальном плане. Читать далее...

Университет временно прекратил сотрудничество с проводившим странные исследования Юри Камеником

Таллиннский университет сообщил, что руководство Института природы и здоровья встретится с известным, как метеоролог лектором Юри Камеником завтра, чтобы обсудить с ним описанные в Postimees исследования, сопровождавшиеся извращениями. Читать далее...

Департамент здоровья рекомендует правительству принять меры в связи с омикрон-штаммом коронавируса

Во многих странах Европейского союза выявлен новый штамм коронавируса под названием «омикрон», который Всемирная организация здравоохранения внесла в список вызывающих озабоченность. На этой неделе Департамент здоровья будет рекомендовать правительству принять в связи с этим дополнительные меры. Читать далее...

Проводы коронажертв на тот свет: эксперты развеивают мифы

Несколько дней - чуть меньше десяти, несколько дней - чуть более десяти смертей от коронавируса: за этой сухой статистикой стоят потерянные жизни, слезы и траур. А еще - работа для людей, которые занимаются покойниками. Что они видят и насколько обоснованны мифы о том, что инфицированный коронавирусом после смерти инфекционно опасен, что перед похоронами покойных не приводят в порядок и гроб не открывают, и вообще их нужно кремировать? Читать далее...

Кинотеатр Coca-Cola Plaza закрывается до лучших времен

Исполнительный директор компании Forum Cinemas, которая управляет кинотеатром Coca-Cola Plaza, Кристьян Конго подтвердил изданию Postimees, что кинотеатр временно закроется из-за резкого спада посещаемости. Читать далее...

Кийк: мы сейчас думаем не о смягчении, а об усилении ограничений

Несмотря на то, что распространение коронавируса в Эстонии затормозилось, не стоит думать, что во вторник правительство смягчит какие-то ограничения, напротив, из-за распространения нового опасного штамма вируса правительство будет думать об ужесточении ограничений для прибывающих из-за границы. Читать далее...

Директора таллиннских школ: нужно готовиться к тому, что дистанционное обучение станет нашим будущим

Директор Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея Рита Юхансон и директор Таллиннской Тынисмяэской реальной школы Нина Сытник рассказали выпускникам Осенней школы журналистики SSE Riga и Rus.Postimees Арине Гришаков и Вадиму Антифееву о системе образования, современных детях и дистанционном обучении. Читать далее...

Думать вообще чертовски трудно

"Редкая передача из цикла «Своя правда» оставляет зрителя равнодушным. Причина проста: всякий раз авторы находят тему из ряда наиболее острых в настоящий момент. Чему очередным подтверждением служит название программы (эфир 22 ноября) «Пандемический раскол»", - пишет Вячеслав Иванов.

Продажи прибалтийских интернет-магазинов в Черную пятницу взлетели до потолка