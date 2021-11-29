Ральф Рангник покинул «Локомотив» и стал временным наставником «Манчестер Юнайтед»

На сайте клуба сообщается, что 63-летний специалист будет работать главным тренером до окончания нынешнего сезона, а в течение еще двух лет продолжит работу в МЮ консультантом.

До нынешнего времени Рангник работал в московском «Локомотиве», где возглавлял отдел спорта и развития. Сотрудничество с российским клубом оказалось непродолжительным, здесь Рангник работал с февраля, передает «Интерфакс».

«Клуб выражает благодарность московскому "Локомотиву" за сотрудничество в процессе перехода Ральфа в "Манчестер Юнайтед"», - говорится в заявлении английского клуба.

Сам Рангник заявил, что очень рад присоединиться к «Манчестер Юнайтед». Он сосредоточится на том, чтобы сделать этот сезон успешным для клуба.

Между тем, ранее Рангник тренировал немецкие клубы – в частности, «Штуттгарт», «Ганновер», «Шальке 04», «Хоффенхайм», «РБ Лейпциг». При нем «Штутгарт» выигрывал ныне не существующий европейский клубный турнир Кубок Интертото, а «Шальке 04» становился обладателем Кубка Германии и Суперкубка Германии.

Внедренная Рангником система продолжит работать в «Локомотиве»

В «Локомотиве» же отмечают, что под руководством Рангника в короткий срок в клубе создан скаутский департамент, блок по медицине и инновациям, внедрена система продвинутой видеоаналитики, сформирован тренерский штаб, запущены высокотехнологичные информационные системы.

«Современная европейская система футбольной подготовки, которую внедрил в "Локомотиве" Рангник, не завязана на персоналиях и продолжит работать после его ухода. Клуб будет развиваться в соответствии с озвученной долгосрочной стратегией», - говорится в заявлении «Локомотива», опубликованном на его сайте.

«Ральф Рангник привлёк опытных специалистов на ключевые позиции и сформировал команду профессионалов, которая продолжит терпеливо и последовательно двигаться в выбранном направлении, главным приоритетом которого является развитие молодых футболистов как из России, так и из других стран», - отметили в «Локомотиве», поблагодарив немца за проделанную работу.

Осталось получить рабочую визу

Пост главного тренера МЮ стал вакантным 21 ноября после отставки Уле Гуннара Сульшера, что стало следствием серии неудач команды под его руководством. После норвежца обязанности главного тренера команды исполнял другой экс-футболист команды Майкл Каррик.

Между тем, клуб уточняет, что Рангнику еще предстоит получить рабочую визу, до этого момента тренировать команду будет Каррик.