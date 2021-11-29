Кризис мигрантов на границе: Латвия готовится к худшему сценарию

На этой неделе в Рижский замок с приветами из Москвы прибыл новый посол России в Латвии Михаил Ванин. Обещал политический диалог и практическое сотрудничество между странами. Привет от Владимира Путина Эгилу Левитсу он передал на английском.

Однако приветы другого вида от России с 2014 года ежедневно получает Украина. На линии фронта на этой неделе были журналисты СВС, ВВС и других телеканалов. Там 24 часа в сутки летают пули и взрываются снаряды.

Российская армия разделена на несколько батальонных тактических боевых групп. По всей стране их 168. В апреле у границы с Украиной находилась треть всех боевых групп (53). Западные военные были встревожены, что Россия готовится к нападению. Но министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ силы отодвинуть. Однако 90% техники и персонала остались. Исследователи посчитали, что это было сделано, чтобы подготовиться к учениям "Запад", но сейчас они уже закончились, а военная сила продолжает "сидеть в окопах" у границы с Украиной.

Издание The Insider собрало фото- и видеодоказательства из соцсетей, главным образом из TikTok, где видно перемещение российской армии к украинской границе, которое по-прежнему продолжается. С помощью геолокации было открыто, например, движение перевозящих танки и бронетранспортеры составов поездов.

С помощью специального приложения "Где мой вагон", зная бортовые номера состава, видимые на фото с TikTok, можно найти, где технику загружали и куда везли. Прогнозы исследователей печальны - скоро число российских армейских подразделений у Украины может быть больше, чем во время апрельского кризиса.

Вооруженные силы и элитные сухопутные отряды заняли позиции всего в нескольких десятках километров от границы Украины. В том числе и в Крыму. Перемещение российская армия часто осуществляет по ночам, чтобы скрыть следы. Во время окончания весеннего военного цикла Шойгу сообщил, что их следующий вызов - развивать навыки быстро перемещать военные отряды и делать это в тайне.

Сейчас из любого места российский военный отряд можно переместить через всю страну за 1-2 недели. Делать это тайно мешают западные спутники.

Сейчас в российской армии проходит новый призыв. Мобилизуются резервисты. Чтобы подготовить новых военных и отработать маневры в их отрядах, необходимо время. Поэтому февраль прозвучал как потенциальный момент для нападения России на Украину.

Военные теоретики и теоретики гибридных войн указывают, что современная война начинается с асимметричного нападения, которое отвлекает внимание противника или парализует его возможность сопротивляться. Это может быть удар по спутникам, кибернападение. Но как мы видим сейчас и на нашей границе - для этого можно использовать беженцев, или, как говорит глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, захваченных Лукашенко заложников. Центр стратегической коммуникации НАТО исследовал, как происходила их вербовка еще на их родине.

"Да, абсолютная правда. Гибридная часть уже идет довольно интенсивно и в полную силу, но дальнейшая эскалация зависит от последующих шагов, где нужно еще большее вовлечение и других инструментов. В известной мере это экономические и политические. Нам и, я думаю, именно странам Евросоюза и НАТО нужно быть очень решительными и непреклонными, так как те, кто стоит с восточной стороны от нас, они понимают только строгую позицию.

Как только мы начинаем колебаться и что-то думать, делать шаги обратно и вести переговоры - я не говорю, что в переговорах есть что-то плохое, но в любом случае эти признаки слабости будут означать, что мы в принципе эту гибридную войну проиграли.

И в этом плане в рамках Евросоюза нам всем нужно быть абсолютно едиными, так как там неважно, каковы внутренние интересы нашей страны", - заявил командир Национальных вооруженных сил Латвии Леонид Калниньш.

Nekā personīga неофициально известно, что у нашей границы находится неизменное число так называемых ищущих убежища. По наблюдениям, если кто-то из них соглашается на репатриацию, на его место доставляют другого.

Группа держится в составе 20-40 человек. Надзор за ними осуществляет спецбатальон белорусских пограничников, где служили и сыновья Лукашенко. Батальон хорошо оснащен, ему выделено хорошее финансирование и оружие. Наблюдается, что многие приграничные службы проводят инструктаж привезенных иностранцев по поводу того, как себя вести, как говорить с западной погранохраной.