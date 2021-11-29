Кризис мигрантов на границе: Латвия готовится к худшему сценарию
Угроза войны на границе с Украиной с каждым днем становится всё реальнее. Президент Зеленский предупредил, что в течение ближайших дней в Киеве может произойти государственный переворот. В соцсетях российский исследовательский центр Conflict Intelligence Team опубликовал фото и видео, подтверждающие - массовое перемещение российских войск и военной техники к украинскому приграничью по-прежнему продолжается. Однако и Латвия готовится к худшему - вероятности того, что Лукашенко погонит на нашу границу сотни беженцев, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.