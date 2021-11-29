Норвежская полиция подозревает эстонскую фирму в налоговых махинациях

Акционерное общество Rimell Transport, управляемое Меэлисом Лийви, подозревается в масштабном уклонении от уплаты налогов в Норвегии.

По сообщениям норвежских СМИ, компания, объявившая о банкротстве 6 сентября этого года, не зарегистрировала сделки на сумму 10 миллионов норвежских крон (примерно 1,02 миллиона евро), адресатами которых были неустановленные компании в Эстонии.

В истории также замешана датская логистическая компания Nordic Transport Group (NTG), которая, по сообщениям норвежских СМИ, помогла предприятию Лийви в Норвегии подать заявку на получение водительских прав и лицензий на аренду грузовиков.

Кроме того, инспекция труда Норвегии подозревает Rimell Transport в неправильном исчислении рабочего времени и заработной платы.

В прошлом году годовой оборот AS Rimell Transport составил 27 миллионов норвежских крон (примерно 2,75 миллиона евро). В компании работало тридцать водителей грузовиков, в основном из Прибалтики.