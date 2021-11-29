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Норвежская полиция подозревает эстонскую фирму в налоговых махинациях

Грузовики ФОТО: Kristjan Teedema

Как сообщает норвежское издание FriFagbevegelse, местный налоговый департамент подозревает эстонскую компанию AS Rimell Transport в налоговых махинациях, пишет Postimees.

Акционерное общество Rimell Transport, управляемое Меэлисом Лийви, подозревается в масштабном уклонении от уплаты налогов в Норвегии.

По сообщениям норвежских СМИ, компания, объявившая о банкротстве 6 сентября этого года, не зарегистрировала сделки на сумму 10 миллионов норвежских крон (примерно 1,02 миллиона евро), адресатами которых были неустановленные компании в Эстонии.

В истории также замешана датская логистическая компания Nordic Transport Group (NTG), которая, по сообщениям норвежских СМИ, помогла предприятию Лийви в Норвегии подать заявку на получение водительских прав и лицензий на аренду грузовиков.

Кроме того, инспекция труда Норвегии подозревает Rimell Transport в неправильном исчислении рабочего времени и заработной платы.

В прошлом году годовой оборот AS Rimell Transport составил 27 миллионов норвежских крон (примерно 2,75 миллиона евро). В компании работало тридцать водителей грузовиков, в основном из Прибалтики.

Бьорн Арне Троньер, следователь норвежской окружной полиции, заверил Postimees, что дело только что было возбуждено против компании, поэтому невозможно предоставить дальнейшие подробности. Однако Троньер обещает, что результаты разбирательства станут известны в течение нескольких месяцев.

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