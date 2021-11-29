Президент Карис назначил на должность новых судей

Поздравив судей с назначением, Карис отметил, что эта пожизненная должность возлагает на них особую ответственность. "Справедливое решение в каждом судебном деле начинается с вас самих, вашего внутреннего чувства справедливости и жизненного опыта. Принимая решения, вам иногда приходится делать трудный выбор. Желаю вам успехов на новом посту и уверен, что вы с большой ответственностью будете выполнять свои обязанности", - напутствовал президент судей.