В онлайн-кинотеатре PÖFF покажут лучшие фильмы фестиваля

Начиная с 29 ноября в онлайн-кинотеатре PÖFF можно посмотреть более 30 полнометражных фильмов, которые в этом году были представлены на юбилейном фестивале. В их число входит и 10 картин, показанных на фестивале молодежных и детских фильмов.



Из любой точки Эстонии можно будет посмотреть немецкий фильм «Дорогой Томас», удостоенный Гран-при кинофестиваля «Темные ночи» и приза за лучший сценарий. В виртуальном кинотеатре будут доступны и другие фильмы из главного конкурса – комедийная драма «Коллективный иммунитет» именитого казахстанского режиссера Адильхана Ержанова и снятая на 16-миллимитровую пленку турецкая драма «Список тех, кто меня любит». Последняя картина была отмечена призом за лучшую операторскую работу.



Дебютанты будут представлены двумя фильмами – «Другие каннибалы» и «Иви, как Иви».



Из числа фильмов из стран Балтии можно посмотреть признанный лучшим в программе литовский фильм «Бегунья» и латвийскую картину «За год до войны», снятую совместно с Литвой и Чехией.



Три фильма из программы «Бунтари не без причины» попробуют перевернуть привычное восприятие кинематографа своим оригинальным подходом. Это победивший в конкурсе польский фильм «Мотыльки», а также «Беспрецедентные» и «Час теней».



Больше всего фильмов на русском языке будет представлено в программе «Современные веяния» – четыре из десяти. Это успешные картины, показанные в течение года на разных международных фестивалях. В их число вошли предоставленные Роскино киноработы: черно-белая драма «Совесть», поэтический детектив «Последняя "Милая Болгария"», пронзительная историческая картина «Блокадный дневник» и документальный фильм «Станиславский. Жажда жизни».



В виртуальном кинотеатре будет предложен широкий выбор молодежных фильмов – они составят почти треть всей онлайн-программы. Два из десяти фильмов сняты на русском языке. Драма «Родитель» российского режиссера Влада Фурмана и «18 килогерц» казахстанского режиссера Фархата Шарипова. Оба фильма рассматривают тему наркомании в едином временном, но различном географическом контексте.



Большинство фильмов будут доступны для просмотра в течение трех недель в период с 29 ноября по 19 декабря, однако некоторые картины будут размещены на платформе на более короткий срок или позже.



Билет в онлайн-кинотеатр стоит от восьми евро и действителен в течение 48 часов. Онлайн-кинотеатр работает только на территории Эстонии.



25-й кинофестиваль «Темные ночи» прошел с 12 по 28 ноября.