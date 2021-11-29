Глава ВОЗ призвал заключить договор для предотвращения пандемий

"Пришло время преодолеть эту пандемию и оставить наследие следующим поколениям", - отметил глава ВОЗ, которого цитирует информагентство AFP. По его словам, появление нового варианта коронавируса - "омикрон" - свидетельствует о том, что пандемия еще не закончилась. "Вот почему миру необходимо новое соглашение", - сказал он.

Окончательное соглашение ожидается к 2024 году

Всемирная ассамблея здравоохранения является высшим органом ВОЗ, принимающим решения, в ее состав входят все 194 государства-члена организации. Текущая сессия стала второй встречей подобного рода. Ей предшествовало заключение в воскресенье неофициального соглашения о создании международного инструмента для более эффективного предотвращения пандемий и борьбы с ними. В ходе трехдневных переговоров члены ВОЗ должны официально подтвердить этот проект.

Согласно тексту проекта, планируется учредить "межправительственный орган", которому будет поручено подготовить и согласовать "конвенцию, соглашение или другой международный инструмент ВОЗ для предупреждения пандемий, обеспечения готовности к ним и принятия мер реагирования". Промежуточный доклад, как ожидается, будет подготовлен к ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2023 года. Окончательный результат работы должен быть представлен на рассмотрение в мае 2024 года.

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