Глава ВОЗ призвал заключить договор для предотвращения пандемий
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал как можно скорее согласовать международный договор для предотвращения пандемий в будущем. "Все это повторится, если вы, представители всех стран мира, не объединитесь и не скажете в один голос: "Больше никогда!", - сказал Гебрейесус о ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, выступая на открытии специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве в понедельник, 29 ноября, пишет Deutsche Welle.