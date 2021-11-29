Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Виймси

ДТП произошло на перекрестке Нельги-теэ и Айанди-теэ сегодня примерно в 16 часов. По первоначальным данным, автобус ехал по Айанди-теэ, когда перед ним на дорогу неожиданно выехал автомобиль, совершивший левый поворот с Нельги-теэ на Айанди-теэ. Водитель автомобиля проигнорировал при этом знак "Уступи дорогу".

Во избежание столкновения автобус резко затормозил, следствие чего в автобусе упала и получила повреждения 86-летняя женщина. Eе доставили в больницу.

Водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Для установления его личности полиции требуется помощь свидетелей. Всех, кто видел это ДТП, просят связаться с полицией по адресу pohja.lmt@politsei.ee, это может сделать и сам водитель автомобиля.