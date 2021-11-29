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  • Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Виймси

Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Виймси

Полицейская машина. Иллюстративное фото. ФОТО: Kaspar Pokk/Kanal 2

Полиция просит помощи свидетелей, чтобы выяснить обстоятельства ДТП, которое произошло сегодня, 29 ноября, в Виймси. В ДТП пострадала 86-летняя женщина, упавшая в автобусе.

ДТП произошло на перекрестке Нельги-теэ и Айанди-теэ сегодня примерно в 16 часов. По первоначальным данным, автобус ехал по Айанди-теэ, когда перед ним на дорогу неожиданно выехал автомобиль, совершивший левый поворот с Нельги-теэ на Айанди-теэ. Водитель автомобиля проигнорировал при этом знак "Уступи дорогу".

Во избежание столкновения автобус резко затормозил, следствие чего в автобусе упала и получила повреждения 86-летняя женщина. Eе доставили в больницу.

Водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Для установления его личности полиции требуется помощь свидетелей. Всех, кто видел это ДТП, просят связаться с полицией по адресу pohja.lmt@politsei.ee, это может сделать и сам водитель автомобиля.

В этом году в Таллинне и Харьюмаа с участием автобусов произошло 55 ДТП, в которых были пострадавшие. Один человек погиб и 60 получили травмы.

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