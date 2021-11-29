Саакашвили в суде: хаос и перцовый газ на улице
Михаил Саакашвили 29 ноября впервые появился на публике после своего приезда в Грузию. Он выступил в суде по делу "о событиях 7 ноября 2007 года". Репортаж DW.
Михаил Саакашвили 29 ноября впервые появился на публике после своего приезда в Грузию. Он выступил в суде по делу "о событиях 7 ноября 2007 года". Репортаж DW.
К 11 часам утра все входы во двор Тбилисского городского суда были заблокированы полицейскими. Выстроившись в восемь рядов, они никого не подпускали даже к ограде. Накануне крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" анонсировала акции протеста на протяжении всего дня, пока будет длиться заседание.
Суд, назначенный на одиннадцать утра, начался с опозданием на час. К этому времени количество участников акции достигло примерно двух тысяч человек. Узнав, что Михаил Саакашвили все же доставлен в суд и протестуя против того, что людей не пускают, как это было ранее, во двор здания, несколько человек залезли на крышу будки поста охраны. В руках они держали знамя с изображением экс-президента и флаги нескольких государств.
Это стало причиной первого инцидента, который привел к целой цепи последствий. Полиция предприняла попытку стянуть мужчин вниз, но толпа оттеснила полицейских. Правоохранители вернулись с подкреплением и распылили перцовый газ в сторону стоявших на крыше. Один из парней на короткий срок потерял сознание, ему понадобилась помощь медиков.
В следующий момент негодующая толпа развернулась в противоположную сторону от здания и суда и заняла часть Аллеи Агмашенебели, парализовав движение на главной магистрали, ведущей в город. С этого момента атмосфера стала все больше накаляться, на проезжей части постоянно в течение дня находились около 500 человек.
Аллея Агмашенебели представляет собой шоссе с четырехполосным движением в каждом направлении и широкой разделительной полосой. На этой улице кроме суда стоят еще несколько правительственных зданий - их вынесли сюда специально, чтобы разгрузить центр столицы. По ней въезжают в Тбилиси машины из городов Зугдиди, Кутаиси и Гори, в военном госпитале которого после голодовки проходит реабилитацию Михаил Саакашвили.
Действия протестующих привели к километровой пробке. А еще через полчаса они предприняли попытку заблокировать и выезд из Тбилиси. Однако около 200 полицейских стали оттеснять манифестантов с проезжей части. Началась вторая потасовка, в ходе которой снова был применен перцовый газ. Водители при этом по-разному относились к происходящему - кто-то подавал ритмичный сигнал в поддержку Михаила Саакашвили, а кто-то, наоборот, выказывал недовольство долгим гудком.
В течение четверти часа на дороге царил хаос. Полиция пробовала силой оттеснить женщин, после чего в дело вмешивались мужчины. Пока полиция разбиралась с ними, женщины отходили на двадцать метров в сторону и снова блокировали дорогу. МВД Грузии позже сообщило о 15 задержанных за неповиновение полиции.
К обеду правоохранители все же предпочли сами перекрыть движение по магистрали в оба конца, что существенно снизило градус противостояния. К этому моменту общественный вещатель Грузии 1TV.GE опубликовал первые фото экс-президента из зала суда и начал трансляцию, другие СМИ на заседание допущены не были. Протестующие нашли звукоусилительную аппаратуру и транслировали речь Михаила Саакашвили на всю улицу.
Михаил Саакашвили обратился к грузинскому обществу. Он приветствовал людей, вышедших на улицу, и отметил, что после приезда несколько дней мог свободно передвигаться и контактировать с людьми до того, как, по его выражению, "попал в плен". Он увидел, что люди "очень опечалены, замучены, почти не улыбаются, и если грузины соскучились по темпу развития и драйву, то нужно всем вместе положить конец тому, что сейчас происходит".
Он много говорил о лидерстве Грузии благодаря реформам во время его президентства, сравнил себя с царем Луарсабом (признан Грузинской православной церковью святым. - Ред.) и заявил, что за 400 лет он стал первым правителем Грузии, который попал в тюрьму. Это стыд и унижение, отметил Михаил Саакашвили, назвав происходящее "классической российской комбинацией".
Говоря о событиях 7 ноября 2007 года, когда спецназ с применением силы разогнал многотысячный митинг оппозиции и ворвался в здание телеканала "Имеди", Михаил Саакашвили предложил сравнить количество пострадавших тогда с событиями 20 июня 2019 года - так называемой "Гавриловской ночи". Уже нынешняя власть применила слезоточивый газ и резиновые пули в результате чего были госпитализированы 240 человек, в том числе 38 журналистов, а двое молодых людей потеряли глаз.
После своего выступления Михаил Саакашвили практически сразу же покинул зал суда, так как врачи пока не рекомендуют ему находиться на заседании более полутора часов. Около четырех вечера кортеж из семи машин полиции, скорой помощи и специальной пенитенциарной службы выехал с территории суда. И стала понятно, зачем полиция контролировала выезд из города - колонна беспрепятственно развернулась в сторону Гори и направилась в военный госпиталь. Движение сразу же было восстановлено в обоих направлениях.