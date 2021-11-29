Саакашвили в суде: хаос и перцовый газ на улице

К 11 часам утра все входы во двор Тбилисского городского суда были заблокированы полицейскими. Выстроившись в восемь рядов, они никого не подпускали даже к ограде. Накануне крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" анонсировала акции протеста на протяжении всего дня, пока будет длиться заседание.

Инцидент и его последствия

Суд, назначенный на одиннадцать утра, начался с опозданием на час. К этому времени количество участников акции достигло примерно двух тысяч человек. Узнав, что Михаил Саакашвили все же доставлен в суд и протестуя против того, что людей не пускают, как это было ранее, во двор здания, несколько человек залезли на крышу будки поста охраны. В руках они держали знамя с изображением экс-президента и флаги нескольких государств.

Это стало причиной первого инцидента, который привел к целой цепи последствий. Полиция предприняла попытку стянуть мужчин вниз, но толпа оттеснила полицейских. Правоохранители вернулись с подкреплением и распылили перцовый газ в сторону стоявших на крыше. Один из парней на короткий срок потерял сознание, ему понадобилась помощь медиков.

В следующий момент негодующая толпа развернулась в противоположную сторону от здания и суда и заняла часть Аллеи Агмашенебели, парализовав движение на главной магистрали, ведущей в город. С этого момента атмосфера стала все больше накаляться, на проезжей части постоянно в течение дня находились около 500 человек.

Транспортный коллапс

Аллея Агмашенебели представляет собой шоссе с четырехполосным движением в каждом направлении и широкой разделительной полосой. На этой улице кроме суда стоят еще несколько правительственных зданий - их вынесли сюда специально, чтобы разгрузить центр столицы. По ней въезжают в Тбилиси машины из городов Зугдиди, Кутаиси и Гори, в военном госпитале которого после голодовки проходит реабилитацию Михаил Саакашвили.

Действия протестующих привели к километровой пробке. А еще через полчаса они предприняли попытку заблокировать и выезд из Тбилиси. Однако около 200 полицейских стали оттеснять манифестантов с проезжей части. Началась вторая потасовка, в ходе которой снова был применен перцовый газ. Водители при этом по-разному относились к происходящему - кто-то подавал ритмичный сигнал в поддержку Михаила Саакашвили, а кто-то, наоборот, выказывал недовольство долгим гудком.

В течение четверти часа на дороге царил хаос. Полиция пробовала силой оттеснить женщин, после чего в дело вмешивались мужчины. Пока полиция разбиралась с ними, женщины отходили на двадцать метров в сторону и снова блокировали дорогу. МВД Грузии позже сообщило о 15 задержанных за неповиновение полиции.