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Ушла в школу и не вернулась ⟩ В Таллинне пропала 12-летняя девочка

Миртель. ФОТО: Politsei ja piirivalveamet

Полиция просит помощь в установлении местонахождения Миртель, которая ушла из своего дома в таллиннском районе Кристийне сегодня, 29 ноября.

Сегодня во второй половине дня ее близкие сообщили, что Миртель утром ушла из дома и до сих пор не вернулась, также девочка не была сегодня в школе. Миртель оставила свой мобильный телефон дома, и родственники не смогли с ней связаться.

Полиция собирает информацию о возможном местонахождении девочки, к настоящему моменту известно, что Миртель может перемещаться по Таллинну, Пярну или Лихула. Полиция также говорила с друзьями Миртель, но, к сожалению, они не знают, где она находится.

Рост Миртель - почти 165 см, у нее крепкое телосложение и темные волосы до плеч. Когда девочка уходила из дома, на ней была черная куртка-пуховик, черные джинсы и белые тенниски.

Полиция просит всех, у кого есть информация о местоположении девочки, сообщить об этом, позвонив по номеру 112.

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