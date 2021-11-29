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Мартин Репинский стал подрабатывать таксистом

Депутат Рийгикогу Мартин Репинский. ФОТО: Konstantin Sednev

Бывший министр, а ныне депутат Рийгикогу Мартин Репинский стал подрабатывать таксистом в Bolt, пишет Rus.ERR.

"В прошлом я часто был клиентом Bolt, и теперь захотел посмотреть, как это выглядит изнутри. Бывают случаи, когда ты не хочешь сидеть дома, а хочешь общаться с людьми, и это действительно отличная возможность", - сказал Репинский в передаче ETV "Ringvaade".

Хотя Репинский не оспаривает, что зарплата члена Рийгикогу достаточно высока, по его словам, никогда не бывает такого, что денег слишком много. "Все, что я зарабатываю, я использую для инвестиций", - пояснил он.

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