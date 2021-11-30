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  • Самой молодой жертве извращенческих экспериментов синоптика предположительно было 14 лет

Самой молодой жертве извращенческих экспериментов синоптика предположительно было 14 лет

Авантюра Юри Каменика. ФОТО: Illustratsioon: Artur Kuus

Так называемые исследования мочевого пузыря, участников которых синоптик Юри Каменик использовал также в сексуальном плане, по словам новых жертв, являются лишь верхушкой айсберга. Обратившиеся в редакцию Postimees молодые люди рассказывают, что метеоролог отправлял им фотографии в обнаженном виде и предлагал секс. Один утверждает, что ему на тот момент было всего 14 лет. Сам Юри Каменик заявляет, что за скандалом стоит его бывший знакомый, который якобы является шантажистом.

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«Оглядываясь назад, я пониманию, насколько это было ужасно и прискорбно. Я знаю некоторых людей, которые стали его жертвами: например, мои бывшие одноклассники или знакомые», - сказал Тоомас (его имя и имена всех остальных потерпевших измененыприм. автора), одна из жертв Каменика. Он связался с Postimees после того, как вышла первая статья об извращенческих исследованиях ученого.

Тоомас и Каменик познакомились в 2017 году в Facebook. «Я в это время был безработным и, конечно, не знал, что речь идет о претворении в жизнь человеческих фантазий, поэтому согласился. В первый раз он попросил меня выпить как можно больше воды, чтобы достичь наилучшего результата теста», - заявил он.

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