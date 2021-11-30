Самой молодой жертве извращенческих экспериментов синоптика предположительно было 14 лет

Так называемые исследования мочевого пузыря, участников которых синоптик Юри Каменик использовал также в сексуальном плане, по словам новых жертв, являются лишь верхушкой айсберга. Обратившиеся в редакцию Postimees молодые люди рассказывают, что метеоролог отправлял им фотографии в обнаженном виде и предлагал секс. Один утверждает, что ему на тот момент было всего 14 лет. Сам Юри Каменик заявляет, что за скандалом стоит его бывший знакомый, который якобы является шантажистом.