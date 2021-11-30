Apollo не планирует временно закрывать кинотеатры
По словам исполнительного директора Apollo Kino OÜ в Балтии Кадри Эрм, введенные для профилактики COVID-19 ограничения мешают кинобизнесу, но кинотеатры Apollo не планируют временно закрываться.
По словам исполнительного директора Apollo Kino OÜ в Балтии Кадри Эрм, введенные для профилактики COVID-19 ограничения мешают кинобизнесу, но кинотеатры Apollo не планируют временно закрываться.
В понедельник Forum Cinemas сообщил, что из-за снизившегося числа посещений и исключительно высоких цен на электричество временно закроет кинотеатр Coca-Cola Plaza.
«Мы продолжаем свой бизнес и в Таллинне, и за его пределами», - сказала Эрм BNS и добавила, что сильнее всего ждет смягчения ограничения на работу вечером, чтобы клиенты смогли приходить и на киносеансы, начинающиеся после 20.00.
Если Forum Cinemas решил временно закрыть кино в Таллинне, но продолжить работу кинотеатра в Вильянди, то, по словам исполнительного директора Apollo, среди кинотеатров группы выделяется только Ида-Вирумаа.
«Особой разницы между кинотеатрами и регионами не заметно, если не считать Ида-Вирумаа, где уровень вакцинированности ниже, поэтому несколько снизилась посещаемость наших кинотеатров в Нарве и Йыхви», - сказала Эрм.
Хотя дата выхода ряда крупных фильмов отложена из-за пандемии, что может сказаться и на посещаемости кинотеатров, Эрм считает, что за последние 18 месяцев были и более бедные на фильмы периоды. «Сейчас тенденция скорее позитивная — кинодистрибьюторы привезли и в ближайшее время привезут новые фильмы, которые дадут кинолюбителям повод прийти в кино», - сказала она.
Входящей в группу Apollo Group компании Apollo Kino принадлежат кинотеатры по всей Эстонии — в Таллинне, Тарту, Пярну, на Сааремаа, в Нарве и Йыхви. Apollo Group в свою очередь принадлежит MM Grupp, которой также принадлежат Postimees Grupp и агентство BNS.