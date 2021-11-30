Apollo не планирует временно закрывать кинотеатры

В понедельник Forum Cinemas сообщил, что из-за снизившегося числа посещений и исключительно высоких цен на электричество временно закроет кинотеатр Coca-Cola Plaza.

«Мы продолжаем свой бизнес и в Таллинне, и за его пределами», - сказала Эрм BNS и добавила, что сильнее всего ждет смягчения ограничения на работу вечером, чтобы клиенты смогли приходить и на киносеансы, начинающиеся после 20.00.

Если Forum Cinemas решил временно закрыть кино в Таллинне, но продолжить работу кинотеатра в Вильянди, то, по словам исполнительного директора Apollo, среди кинотеатров группы выделяется только Ида-Вирумаа.

«Особой разницы между кинотеатрами и регионами не заметно, если не считать Ида-Вирумаа, где уровень вакцинированности ниже, поэтому несколько снизилась посещаемость наших кинотеатров в Нарве и Йыхви», - сказала Эрм.

Хотя дата выхода ряда крупных фильмов отложена из-за пандемии, что может сказаться и на посещаемости кинотеатров, Эрм считает, что за последние 18 месяцев были и более бедные на фильмы периоды. «Сейчас тенденция скорее позитивная — кинодистрибьюторы привезли и в ближайшее время привезут новые фильмы, которые дадут кинолюбителям повод прийти в кино», - сказала она.