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Лутсар: сейчас не время для смягчения ограничений

Вирусолог и глава научного совета Ирья Лутсар. ФОТО: Madis Veltman

«Сейчас определенно не время для смягчения ограничений», - сказала руководитель научного совета при правительстве Ирья Лутсар.

«В Эстонии ситуация сейчас успокоилась, но это не означает, что у нас не будут каждый день появляться новые случаи заражения», - сказала она ERR.

Она уточнила, что хотя ужесточать ограничения внутри страны не нужно, научный совет все же советует всем людям, прибывающим из стран Южной Африки, тестироваться в аэропорту, поскольку распространяется новый омикрон-штамм. «Мы не знаем, что получится из-за этого омикрон-штамма, у нас еще очень мало информации», - объяснила она, почему сейчас нельзя терять бдительность.

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