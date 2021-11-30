Лутсар: сейчас не время для смягчения ограничений

«В Эстонии ситуация сейчас успокоилась, но это не означает, что у нас не будут каждый день появляться новые случаи заражения», - сказала она ERR .

Она уточнила, что хотя ужесточать ограничения внутри страны не нужно, научный совет все же советует всем людям, прибывающим из стран Южной Африки, тестироваться в аэропорту, поскольку распространяется новый омикрон-штамм. «Мы не знаем, что получится из-за этого омикрон-штамма, у нас еще очень мало информации», - объяснила она, почему сейчас нельзя терять бдительность.