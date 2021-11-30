Картина дня: очередные ограничения, закрытие MEM CAFE и новые предполагаемые жертвы Юри Каменика
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 30 ноября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 30 ноября.
Так называемые исследования мочевого пузыря, участников которых синоптик Юри Каменик использовал также в сексуальном плане, по словам новых жертв, являются лишь верхушкой айсберга. Обратившиеся в редакцию Postimees молодые люди рассказывают, что метеоролог отправлял им фотографии в обнаженном виде и предлагал секс. Один утверждает, что ему на тот момент было всего 14 лет. Сам Юри Каменик заявляет, что за скандалом стоит его бывший знакомый, который якобы является шантажистом. Читать далее…
С 1 декабря правительство вводит обязанность проходить тестирование для всех, кто прибывает в Эстонию из стран, где повышен риск заражения новым штаммом коронавируса омикрон. Поначалу ограничение будет действовать в течение двух недель – до 15 декабря включительно. Речь идет о странах Южной Африки, а также Египте и Турции. Читать далее...
Известную эстонскую актрису Марье Метсур, которая живет в 16-этажном доме в Ыйсмяэ тревожит проблема, которой она хочет поделиться со зрителями программы Kuuuurija. В последнее время, по словам Марье, ее любимый район, где раньше жила интеллигенция, превратился в какое-то гетто, в котором нет ни малейшего уважения соседей друг к другу. Читать далее…
Регистрация в Кассе по безработице по расторжении трудового договора — дело тонкое. В некоторых случаях потерявшего работу человека встречает неприятная неожиданность, когда выясняется, что его не могут зарегистрировать в качестве безработного, вследствие чего он лишается пособия и другой помощи. Как избежать этой ситуации и какие есть подводные камни? Читать далее…
Председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме выразил признательность предпринимателю Элвису Бауэру, состоящему в рядах этой партии, который в своем кафе отказался исполнять распоряжения правительства. Читать далее...
Департамент здоровья предписал MEM Kohvikud OÜ закрыть расположенную на улице Вана-Каламая точку общепита, так как предприятие неоднократно нарушало установленные постановлением правительства требования проверки. В кафе запрещена любая экономическая деятельность, включая продажу навынос. Читать далее…
Егор Беликов – молодой, но уже очень известный российский кинокритик и шеф-редактор сайта журнала «Искусство кино». «Кинокритиком я работаю недолго, лет восемь, – говорит он, – а окончил я МФТИ, где учился на программиста. Да, знаю, по деньгам я потерял – но зато жизнь моя стала объективно интереснее…» Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6816 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 724. Скончались два человека. Читать далее…
В понедельник, 29 ноября, 11 человек получили от Министерства юстиции знак отличия за гражданскую смелость. Признание получили люди, которые смогли вмешаться в критический момент для предотвращения преступлений, а также те, кто своими быстрыми действиями помог поймать преступников или спасти чьи-то жизни. Читать далее…
В ночь на среду в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой снег и еще метели. Ветер северо-западный 5-12, на островах и побережье порывами до 18 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха от -3 до -9, на побережье островов от 0 до -3°C. Читать далее…
С 1 марта входящее в концерн Eesti Energia предприятие сети электропередач Elektrilevi OÜ поднимет среднюю цену на сетевые услуги на три процента, это связано преимущественно с резким ростом цены на электричество. Читать далее...