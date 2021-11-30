Картина дня: очередные ограничения, закрытие MEM CAFE и новые предполагаемые жертвы Юри Каменика

Самой молодой жертве извращенческих экспериментов синоптика предположительно было 14 лет

Так называемые исследования мочевого пузыря, участников которых синоптик Юри Каменик использовал также в сексуальном плане, по словам новых жертв, являются лишь верхушкой айсберга. Обратившиеся в редакцию Postimees молодые люди рассказывают, что метеоролог отправлял им фотографии в обнаженном виде и предлагал секс. Один утверждает, что ему на тот момент было всего 14 лет. Сам Юри Каменик заявляет, что за скандалом стоит его бывший знакомый, который якобы является шантажистом. Читать далее…

Правительство ввело новые ограничения

С 1 декабря правительство вводит обязанность проходить тестирование для всех, кто прибывает в Эстонию из стран, где повышен риск заражения новым штаммом коронавируса омикрон. Поначалу ограничение будет действовать в течение двух недель – до 15 декабря включительно. Речь идет о странах Южной Африки, а также Египте и Турции. Читать далее...

Известная эстонская актриса воюет с соседями: «Ыйсмяэ превратился в гетто»

Известную эстонскую актрису Марье Метсур, которая живет в 16-этажном доме в Ыйсмяэ тревожит проблема, которой она хочет поделиться со зрителями программы Kuuuurija. В последнее время, по словам Марье, ее любимый район, где раньше жила интеллигенция, превратился в какое-то гетто, в котором нет ни малейшего уважения соседей друг к другу. Читать далее…

Безработный или бизнесмен? Придется определиться

Регистрация в Кассе по безработице по расторжении трудового договора — дело тонкое. В некоторых случаях потерявшего работу человека встречает неприятная неожиданность, когда выясняется, что его не могут зарегистрировать в качестве безработного, вследствие чего он лишается пособия и другой помощи. Как избежать этой ситуации и какие есть подводные камни? Читать далее…

Мартин Хельме похвалил хозяина MEM Cafe и признал, что вся EKRE встала на его защиту

Председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме выразил признательность предпринимателю Элвису Бауэру, состоящему в рядах этой партии, который в своем кафе отказался исполнять распоряжения правительства. Читать далее...

Департамент здоровья закрыл MEM CAFE

Департамент здоровья предписал MEM Kohvikud OÜ закрыть расположенную на улице Вана-Каламая точку общепита, так как предприятие неоднократно нарушало установленные постановлением правительства требования проверки. В кафе запрещена любая экономическая деятельность, включая продажу навынос. Читать далее…

Кинокритик Егор Беликов: машина пропаганды всегда выигрывает, но…

Егор Беликов – молодой, но уже очень известный российский кинокритик и шеф-редактор сайта журнала «Искусство кино». «Кинокритиком я работаю недолго, лет восемь, – говорит он, – а окончил я МФТИ, где учился на программиста. Да, знаю, по деньгам я потерял – но зато жизнь моя стала объективно интереснее…» Читать далее…

Коронавирус подтвержден у 724 жителей Эстонии, скончались двое

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6816 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 724. Скончались два человека. Читать далее…

13-летний мальчик спас жизнь мужчине, которого ударили бутылкой по ​​голове

В понедельник, 29 ноября, 11 человек получили от Министерства юстиции знак отличия за гражданскую смелость. Признание получили люди, которые смогли вмешаться в критический момент для предотвращения преступлений, а также те, кто своими быстрыми действиями помог поймать преступников или спасти чьи-то жизни. Читать далее…

Завтра столбик термометра опустится до -14°C

В ночь на среду в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой снег и еще метели. Ветер северо-западный 5-12, на островах и побережье порывами до 18 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха от -3 до -9, на побережье островов от 0 до -3°C. Читать далее…

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