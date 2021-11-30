Elron ищет 11 новых машинистов

Работа машиниста локомотива требует точности и корректности, ответственности, высокой способности к концентрации и внимательности, а также быстрой реакции в различных ситуациях. С технологической стороны наши поезда соответствуют высшему европейскому уровню. Для управления ими не требуется физической силы, и поэтому такая работа может подойти каждому.

Общее обучение машинистов локомотивов будет проводиться с февраля 2022 года до конца мая. Более подробную информацию можно найти на сайте Elron. Учебная программа общего обучения машинистов локомотивов. После успешного прохождения общего обучения ученики будут направлены на курс обучения на сертификат, в рамках которого обучение будет сфокусировано уже на конкретных железнодорожных линиях и поездах. Данный курс обучения продлится до конца октября. Общее обучение машинистов локомотивов вместе с курсом обучения на сертификат продлится девять месяцев.

Более подробно о распорядке проведения обучения машинистов локомотивов можно будет узнать на веб-семинарах информационных дней Центра обучения Elron, которые пройдут 2 декабря 13:00-14:30 и 9 декабря 13:00-14:30. Регистрационная форма находится здесь.