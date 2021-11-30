Галерея ⟩ Рейсовый автобус съехал со скользкой дороги и оказался в канаве
Снег, выпавший за несколько дней, сделал дороги и улицы чрезвычайно скользкими. Только сегодня в Тартумаа зарегистрировано около двадцати ДТП, пишет Tartu Postimees.
Снег, выпавший за несколько дней, сделал дороги и улицы чрезвычайно скользкими. Только сегодня в Тартумаа зарегистрировано около двадцати ДТП, пишет Tartu Postimees.
Сегодня в половине первого на дороге Пангоди-Луке съехал в канаву рейсовый автобус. В автобусе находились водитель и двое пассажиров, которые не пострадали в ходе аварии. Хотя скорость автобуса на скользкой дороге была низкой, водитель не смог удержать автобус на дороге, и он провалился в канаву. Спасатели помогли вернуть автобус в путь.
Также во многих местах есть следы колес в придорожных канавах, но в большинстве случаев водителям удается самим вернуться на дорогу.
Государственная метеослужба сообщила, что на этой неделе сохранится зимняя погода, а температура воздуха резко упадет. Местами температура упадет до 19 градусов мороза.