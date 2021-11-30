Галерея ⟩ Рейсовый автобус съехал со скользкой дороги и оказался в канаве

Сегодня в половине первого на дороге Пангоди-Луке съехал в канаву рейсовый автобус. В автобусе находились водитель и двое пассажиров, которые не пострадали в ходе аварии. Хотя скорость автобуса на скользкой дороге была низкой, водитель не смог удержать автобус на дороге, и он провалился в канаву. Спасатели помогли вернуть автобус в путь.