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  • Из-за обильного снегопада тартуский велопрокат закрывается до конца недели

Из-за обильного снегопада тартуский велопрокат закрывается до конца недели

Заснеженный Тарту. ФОТО: Margus Ansu

Из-за большого количества снега тартуский велопрокат временно закрывается для пользователей. Велопрокат будет закрыт начиная с сегодняшнего дня с 15.00 до конца недели.

«Заснеженные и обледеневшие велосипедные доки затрудняют получение и возврат велосипедов», – сказал руководитель Тартуского городского транспорта Роман Меэкса, по словам которого, к концу недели городские службы постараются очистить велосипедные доки от снега.
 
Система снова откроется в понедельник в 5 часов утра. Если доки удастся расчистить раньше, то и велопрокат откроется раньше, и об этом будет сообщено на странице велопроката в Facebook.

Подробную информацию о велопрокате в Тарту можно получить по городскому справочному телефону 1789, который работает по рабочим дням с 8.00 до 18.00. В выходные дни справочный центр закрыт.

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