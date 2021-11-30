Из-за обильного снегопада тартуский велопрокат закрывается до конца недели

«Заснеженные и обледеневшие велосипедные доки затрудняют получение и возврат велосипедов», – сказал руководитель Тартуского городского транспорта Роман Меэкса, по словам которого, к концу недели городские службы постараются очистить велосипедные доки от снега.

Подробную информацию о велопрокате в Тарту можно получить по городскому справочному телефону 1789, который работает по рабочим дням с 8.00 до 18.00. В выходные дни справочный центр закрыт.