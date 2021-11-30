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  • Серийный убийца Юрий Устименко снова не сумел добиться своего перевода в российскую тюрьму
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Серийный убийца Юрий Устименко снова не сумел добиться своего перевода в российскую тюрьму

Юрий Устименко. ФОТО: Margus Ansu

Приговоренный к пожизненному лишению свободы массовый убийца Юрий Устименко проиграл в суде очередной спор с Министерством юстиции, касающийся его перевода в российскую тюрьму. Во вторник, 30 ноября, Тартуский административный суд не удовлетворил жалобу Юрия Устименко, в которой он требовал отменить приказ Министерства юстиции от 6 июля 2021 года и обязать министерство выдать ему документы, чтобы он смог продолжить отбывать свое наказание в тюрьмах РФ, сообщил портал новостей вещания.

"Административный суд, оценив собранные по делу доказательства, постановил, что оснований для удовлетворения жалобы нет", - сообщила rus.err.ee пресс-секретарь Тартуских судов Анетт Крейтсман. Решение административного суда в течение 30 дней можно обжаловать в суде вышестоящей инстанции.

В марте этого года суд аналогичную жалобу Устименко не удовлетворил. После этого он начал весь процесс заново, ходатайствуя перед Минюстом о своем переводе в российскую тюрьму, но его заявление было отклонено.

В 2018 году стало известно, что отбывая наказание в Тартуской тюрьме, Устименко, у которого российское гражданство, женился на гражданке России.

Криминальное прошлое Устименко

Серийный убийца Устименко вместе с соучастником Дмитрием Медведевым с марта по май 2002 года убил в Эстонии и Латвии пять человек и нанес еще семерым тяжкие телесные повреждения.

Ранним утром 18 марта в 4.25 Юрий Устименко и Дмитрий Медведев взорвали бомбы в Таллинне у оружейного магазина на Роозикрантси, 8а. С витрины оружейного магазина они взяли оружие.

29 марта около 21.00 в Таллинне убили выстрелом в голову 45-летнего таксиста. Добычей преступников стали 200 крон и старый мобильный телефон.

31 марта в 19.45 в Тарту выстрелом в голову убили 51-летнюю продавщицу Галину. В магазине украли тысячу крон.

11 апреля в 14.50 в центре Тарту ранили выстрелом в голову 22-летнюю продавщицу продуктового магазина Реэлику. Пострадавшая смогла доползти до соседнего магазина, где ей быстро вызвали скорую. Преступники вытащили из кассы 700 крон и унесли мобильный телефон потерпевшей.

24 апреля около 16.30 в Силламяэ выстрелом в голову убили перевозившего деньги 24-летнего работника фруктового склада. Сидевшая за рулем 36-летняя бухгалтер выжила, хотя ей тоже выстрелили в голову. Как утверждается, добычей преступников стало 50 000 крон.

Утром 3 мая около 9.30 в Таллинне в расположенном на Тартуском шосе, 73, охотничьем магазине убили 25-летнего продавца Индрека. Из магазина вынесли коробку патронов.

5 мая около 2.30 ночи произошла перестрелка в Латвии в Валка. В результате выстрелов Дмитрия Медведева крайне тяжелые травмы получил патрульный полицейский Айгарс Курпниекс, который позже скончался. Его напарника Эрикса Зандерса ранили в руку. Кроме того, ранили охранника Сандриса Яцино. Дмитрий Медведев был застрелен. Устименко после гибели сообщника скрылся в темноте. Прибывшие на место полицейские найти его не смогли.

Центральная криминальная полиция полагала, что Устименко мог вернуться в Эстонию, и поэтому полиция сосредоточилась на версии, согласно которой Устименко скрывался в Ида-Вирумаа. В то же время его активно разыскивала и латвийская полиция.

7 мая Устименко тайно пересек границу Литвы и Польши. Внимательные местные жители сообщили пограничной охране, что подозрительный мужчина сел в автобус в городе Сейны.

Утром 8 мая польские пограничники задержали Устименко на автовокзале в Сувалки. Беглец назвался Ильей Хабаровым. Его подлинное имя стало известно благодаря фотографии, распространенной Интерполом.

Суд приговорил Устименко к пожизненному заключению. Он сможет ходатайствовать о досрочном освобождении с 2032 года, однако совершенные им за решеткой преступления не оставляют большой надежды на помилование.

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