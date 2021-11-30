Серийный убийца Юрий Устименко снова не сумел добиться своего перевода в российскую тюрьму
Приговоренный к пожизненному лишению свободы массовый убийца Юрий Устименко проиграл в суде очередной спор с Министерством юстиции, касающийся его перевода в российскую тюрьму. Во вторник, 30 ноября, Тартуский административный суд не удовлетворил жалобу Юрия Устименко, в которой он требовал отменить приказ Министерства юстиции от 6 июля 2021 года и обязать министерство выдать ему документы, чтобы он смог продолжить отбывать свое наказание в тюрьмах РФ, сообщил портал новостей вещания.