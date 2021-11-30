Ушел из жизни легендарный эстонский певец и педагог

Калью Терасмаа, который более полувека до 2005 года был концертмейстером группы ударных музыкальных инструментов Эстонского национального симфонического оркестра, был виртуозным солистом вибрафона. Он также играл на ударных в ансамбле Metronoom, эстрадном оркестре Eesti Raadio, ансамблях Эстонского телевидения, ансамблях Эмиля Лаансоо и многих других коллективах.

Разносторонне одаренный музыкант стал известен как участник Эстонского радио квартета, работавшего в начале 1960-х годов. Яркие выступления Калью Терасмаа, Эри Класа, Уно Лоопа и Арведа Хауга на телеэкранах и в радиопередачах запали в сердце слушателей благодаря песням «Rohelised niidud», «Imeilus suvepäev», «Romantika», «Tihemetsa Tiina» и многим другим.

Самой известной песней некогда очень популярного музыкального шоу Horoskoop стал дуэт «Sulle kõik nüüd ütlen» в дуете с Хельги Салло, песни, исполненные вместе с Ану Антон, Марью Кууд и Тийу Варик, также прочно вошли в сердца слушателей.