Ушел из жизни легендарный эстонский певец и педагог
В воскресенье, 28 ноября, скончался певец и педагог Калью Терасмаа, пишет Postimees.
В воскресенье, 28 ноября, скончался певец и педагог Калью Терасмаа, пишет Postimees.
Калью Терасмаа, который более полувека до 2005 года был концертмейстером группы ударных музыкальных инструментов Эстонского национального симфонического оркестра, был виртуозным солистом вибрафона. Он также играл на ударных в ансамбле Metronoom, эстрадном оркестре Eesti Raadio, ансамблях Эстонского телевидения, ансамблях Эмиля Лаансоо и многих других коллективах.
Разносторонне одаренный музыкант стал известен как участник Эстонского радио квартета, работавшего в начале 1960-х годов. Яркие выступления Калью Терасмаа, Эри Класа, Уно Лоопа и Арведа Хауга на телеэкранах и в радиопередачах запали в сердце слушателей благодаря песням «Rohelised niidud», «Imeilus suvepäev», «Romantika», «Tihemetsa Tiina» и многим другим.
Самой известной песней некогда очень популярного музыкального шоу Horoskoop стал дуэт «Sulle kõik nüüd ütlen» в дуете с Хельги Салло, песни, исполненные вместе с Ану Антон, Марью Кууд и Тийу Варик, также прочно вошли в сердца слушателей.
Прощание с Калью Терасмаа состоится в пятницу, 3 декабря, в 15.00 в церкви Nõmme Rahu.