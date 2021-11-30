Средняя закупочная цена молока выросла за год на 13,2 процента

В октябре этого года у молокопроизводителей Эстонии было закуплено в натуральном весе 66 100 тонн молока, что на 3,8 процента больше, чем за тот же период прошлого года, свидетельствуют переданные BNS сведения Департамента статистики.

Элитных сортов молока в октябре 2021 года закуплено 52 900 тонн, что на 3,7 процента больше, чем в октябре 2020 года. В октябре этого года было закуплено 9 400 тонн молока высшего сорта, что на 24,8 процента меньше, чем за тот же период прошлого года. Молока первого сорта было закуплено 3800 тонн, примерно в 19 раз больше, чем год назад, когда его закупили всего 200 тонн.

Средняя жирность молока в октябре 2021 года выросла за год на 0,1 процента до 4 процентов, содержание белка сохранилось на прежнем уровне в 3,5%.

В октябре 2021 года в Эстонии было произведено 9200 тонн питьевого молока, сколько и в октябре прошлого. Сливок было произведено почти 2600 тонн, что на 4 процента больше прошлогоднего, сквашенного молока 3200 тонн, что на 3 процента меньше, чем годом раньше, а производство сливочного масла удержалось на прошлогоднем уровне в 300 тонн.