С сегодняшнего дня все прибывающие в Эстонию должны заполнять анкету пересечения границы

Распоряжение действует до 16 декабря. Анкету можно заполнить в среде самообслуживания Департамента здоровья по адресу iseteenindus.terviseamet.ee.

Анкету о пересечении границы необходимо заполнить не раньше чем за три дня до прибытия в Эстонию. В анкете следует указать все страны, через которые совершалась поездка. Заполнение анкеты, используемой в Эстонии, происходит быстро и удобно, так как нет необходимости вводить подробную информацию. Форма должна быть заполнена в электронном виде, но при крайней необходимости ее можно предоставить ​​на бумаге.

Распоряжение действует до 16 декабря 2021 года и может продлеваться, поскольку свойства штамма коронавируса «омикрон» и его влияние на территории Эстонии пока не ясны. В течение следующих двух недель должна быть получена более подробная информация о новом варианте вируса, и при необходимости Департамент здоровья скорректирует срок действия распоряжения. До сих пор действовал порядок, при котором анкету о пересечении границы заполняли те, к кому применялось требование соблюдения самоизоляции – прибывшие из третьих стран или стран Шенгена с высоким уровнем заражения.