С сегодняшнего дня все прибывающие в Эстонию должны заполнять анкету пересечения границы
В связи с риском ввоза нового штамма коронавируса «омикрон» все лица, въезжающие в Эстонию, начиная с 1 декабря должны заполнять анкету пересечения границы.
В связи с риском ввоза нового штамма коронавируса «омикрон» все лица, въезжающие в Эстонию, начиная с 1 декабря должны заполнять анкету пересечения границы.
Распоряжение действует до 16 декабря. Анкету можно заполнить в среде самообслуживания Департамента здоровья по адресу iseteenindus.terviseamet.ee.
Анкету о пересечении границы необходимо заполнить не раньше чем за три дня до прибытия в Эстонию. В анкете следует указать все страны, через которые совершалась поездка. Заполнение анкеты, используемой в Эстонии, происходит быстро и удобно, так как нет необходимости вводить подробную информацию. Форма должна быть заполнена в электронном виде, но при крайней необходимости ее можно предоставить на бумаге.
Распоряжение действует до 16 декабря 2021 года и может продлеваться, поскольку свойства штамма коронавируса «омикрон» и его влияние на территории Эстонии пока не ясны. В течение следующих двух недель должна быть получена более подробная информация о новом варианте вируса, и при необходимости Департамент здоровья скорректирует срок действия распоряжения. До сих пор действовал порядок, при котором анкету о пересечении границы заполняли те, к кому применялось требование соблюдения самоизоляции – прибывшие из третьих стран или стран Шенгена с высоким уровнем заражения.
Данные, собранные с помощью анкеты, хранятся с целью мониторинга и надзора в течение десяти дней. Департамент здоровья может использовать эти данные, чтобы узнать, из каких стран коронавирус или его конкретный штамм попал в Эстонию, и как он распространяется на ее территории. По истечении указанного срока данные архивируются и будут доступны эпидемиологам и сотрудникам Департамента здоровья еще в течение двадцати дней.