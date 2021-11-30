Михаил Стальнухин возглавит в Нарве депутатскую комиссию по образованию

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Предсказуемо почти все посты председателей комиссий заняли представители правящей коалиции, избиравшиеся по “Списку Катри Райк” или по списку партии “Ээсти 200”, а все посты заместителей - оппозиционеры, которые участвовали в выборах от Центристской партии и избирательного союза Алексея Евграфова.

Резко выбивается из ряда комиссия по образованию - с перевесом в один голос ее председателем стал центрист Михаил Стальнухин, его заместителем - Денис Ларченко из “Ээсти 200”, которого правящая коалиция планировала сделать председателем.

В целом, список комиссий нового состава Нарвского городского собрания отличается от прежнего незначительно. Исчезла комиссия по приграничному сотрудничеству, а также транспортная комиссия. Вместо одной комиссии по культуре и спорту теперь будет две отдельных - по культуре и по спорту.