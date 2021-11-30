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  • Михаил Стальнухин возглавит в Нарве депутатскую комиссию по образованию

Михаил Стальнухин возглавит в Нарве депутатскую комиссию по образованию

Счетная комиссия подсчитывает бюллетени во время выборов руководства депутатских комиссий в Нарве. ФОТО: Николай Андреев

Члены нарвского горсобрания выбрали руководство постоянных комиссий, которые предварительно, до заседаний горсобрания рассматривают все основные проекты решений. Почти во всех комиссиях руководство досталась представителям правящей коалиции, только председателем комиссии по образованию большинство неожиданно выбрало депутата Михаила Стальнухина. За руководство бюджетной комиссией конкурировали между собой Катри Райк и Сергей Горлач.

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Предсказуемо почти все посты председателей комиссий заняли представители правящей коалиции, избиравшиеся по “Списку Катри Райк” или по списку партии “Ээсти 200”, а все посты заместителей - оппозиционеры, которые участвовали в выборах от Центристской партии и избирательного союза Алексея Евграфова.

Резко выбивается из ряда комиссия по образованию - с перевесом в один голос ее председателем стал центрист Михаил Стальнухин, его заместителем - Денис Ларченко из “Ээсти 200”, которого правящая коалиция планировала сделать председателем.

В целом, список комиссий нового состава Нарвского городского собрания отличается от прежнего незначительно. Исчезла комиссия по приграничному сотрудничеству, а также транспортная комиссия. Вместо одной комиссии по культуре и спорту теперь будет две отдельных - по культуре и по спорту.

По итогам тайных голосований с помощью бюллетеней, которые в сумме заняли около шести часов, места в руководстве комиссий распределились следующим образом:

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