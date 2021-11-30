Михаил Стальнухин возглавит в Нарве депутатскую комиссию по образованию
Члены нарвского горсобрания выбрали руководство постоянных комиссий, которые предварительно, до заседаний горсобрания рассматривают все основные проекты решений. Почти во всех комиссиях руководство досталась представителям правящей коалиции, только председателем комиссии по образованию большинство неожиданно выбрало депутата Михаила Стальнухина. За руководство бюджетной комиссией конкурировали между собой Катри Райк и Сергей Горлач.