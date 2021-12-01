Суттер: в какой-то момент цена на электроэнергию может снова стать очень низкой

Выступая в эфире "Первой студии" на телеканале ETV, он сказал, что в какой-то момент цена на электроэнергию, вероятно, снова станет очень низкой: "Сегодня мы видим, что цена остается очень высокой, но, вероятно, в какой-то момент мы увидим, что она также будет очень низкой. Когда именно этот момент наступит, я, конечно, не могу сказать, но я верю, что в следующем году мы снова сможем наблюдать те часы и дни, когда цена на [биржевую]электроэнергию может быть отрицательной".