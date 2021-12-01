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  • Суттер: в какой-то момент цена на электроэнергию может снова стать очень низкой

Суттер: в какой-то момент цена на электроэнергию может снова стать очень низкой

Электричество. ФОТО: Margus Ansu / Postimees

По словам председателя правления концерна Eesti Energia Хандо Суттера, неустойчивые цены на электроэнергию - это новая реальность.

Выступая в эфире "Первой студии" на телеканале ETV, он сказал, что в какой-то момент цена на электроэнергию, вероятно, снова станет очень низкой: "Сегодня мы видим, что цена остается очень высокой, но, вероятно, в какой-то момент мы увидим, что она также будет очень низкой. Когда именно этот момент наступит, я, конечно, не могу сказать, но я верю, что в следующем году мы снова сможем наблюдать те часы и дни, когда цена на [биржевую]электроэнергию может быть отрицательной".

По словам Суттера, при отказе от энергии из сланца следующим самым дешевым видом энергии будет ветряная энергия. Однако на данный момент ветропарков слишком мало, и, по его мнению, необходимо значительно ускорить внедрение ветроэнергетики на рынок Эстонии.

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