Управа района Ласнамяэ напоминает: выходить на лед строго запрещено

«С минусовыми температурами на некоторых водоемах появился и первый лед. До нас уже дошли сообщения из парка Тондираба, где люди выходят на лед. Не стоит рисковать здоровьем и жизнью и поэтому напоминаем, что выход на лед на водоемах Ласнамяэ категорически запрещен», – сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

В этом году в Ласнамяэ первым льдом покрылись прежде всего водоемы парка Тондираба, которые хоть и не отличаются большой глубиной, но все равно опасны. Особо опасно гораздо более глубокое озеро Паэ и река пирита с быстрым течением, на лед которых выход также категорически запрещен.