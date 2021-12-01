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Документальное кино: каждый раз – это подвиг

Петр Шепотинник и Ася Колодижнер. ФОТО: Фото автора.

Российские кинодокументалисты, режиссер Петр Шепотинник и продюсер Ася Колодижнер, приезжали на PÖFF, к сожалению, без своих фильмов. Хотя совсем недавно на экраны России вышла их полнометражная картина «Нас других не будет», герои которой – трагически погибший в 30 лет на съемках своего фильма «Связной» Сергей Бодров-младший и ушедший из жизни в 54 года от инфаркта кинорежиссер Алексей Балабанов. Их связывало многое; именно Балабанов в поисках актера на главную роль в фильме «Брат» открыл для кинематографа Сергей Бодрова, который вообще-то не собирался связать свою жизнь с кино.

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«Нас других не будет» - одна из тех картин, которые просто необходимо увидеть, если вы неравнодушны к искусству кино и ко всему, что происходит с нами на протяжении последних трех десятилетий. Фильм есть в интернете. А пока – разговор с Асей и Петром.

- Итак, что привело вас на «Темные ночи»?

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