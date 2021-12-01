Документальное кино: каждый раз – это подвиг

Российские кинодокументалисты, режиссер Петр Шепотинник и продюсер Ася Колодижнер, приезжали на PÖFF, к сожалению, без своих фильмов. Хотя совсем недавно на экраны России вышла их полнометражная картина «Нас других не будет», герои которой – трагически погибший в 30 лет на съемках своего фильма «Связной» Сергей Бодров-младший и ушедший из жизни в 54 года от инфаркта кинорежиссер Алексей Балабанов. Их связывало многое; именно Балабанов в поисках актера на главную роль в фильме «Брат» открыл для кинематографа Сергей Бодрова, который вообще-то не собирался связать свою жизнь с кино.