Фото ⟩ Дача, летний дом, хутор на большом участке земли: неважно, как назвать, лучше увидеть и купить

На участке 1,5 гектара расположены: новый дом, старый дом, баня, две беседки, летняя кухня, гараж, дровяной сарай и место для палаток. Замечательный комплекс для летнего отдыха выставлен на продажу за 289 000 евро.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома находятся открытая кухня-гостиная, кабинет, две спальни, подсобное помещение, туалет и ванная. На втором этаже, кроме просторных комнат есть кухня и санузел с душевой и туалетом. На второй этаж ведет отдельный вход.

ФОТО: KV.EE

Летней кухней служит внутренний двор частично сохранившегося каменного строения с печью для гриля и местом для костра. Зато крытая часть - настоящая кухня со всей необходимой кухонной техникой и мебелью.

ФОТО: KV.EE