Ср, 1.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Дача, летний дом, хутор на большом участке земли: неважно, как назвать, лучше увидеть и купить

Фото ⟩ Дача, летний дом, хутор на большом участке земли: неважно, как назвать, лучше увидеть и купить

ФОТО: KV.EE

Чудесный летний дом ждет новую семью в 23 километрах от Тарту, предлагает портал Kodustiil.

На участке 1,5 гектара расположены: новый дом, старый дом, баня, две беседки, летняя кухня, гараж, дровяной сарай и место для палаток. Замечательный комплекс для летнего отдыха выставлен на продажу за 289 000 евро.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома находятся открытая кухня-гостиная, кабинет, две спальни, подсобное помещение, туалет и ванная. На втором этаже, кроме просторных комнат есть кухня и санузел с душевой и туалетом. На второй этаж ведет отдельный вход.

ФОТО: KV.EE

Летней кухней служит внутренний двор частично сохранившегося каменного строения с печью для гриля и местом для костра. Зато крытая часть - настоящая кухня со всей необходимой кухонной техникой и мебелью.

ФОТО: KV.EE

С объявлением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back