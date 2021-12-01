Сменил имя из-за истории с мошенничеством: что известно о владельце скандального кафе
Владелец расположенного в Таллинне на улице Вана-Каламая кафе Элвис Брауэр в недалеком прошлом был известен под другой фамилией, пишет портал Sõbranna.
Владелец расположенного в Таллинне на улице Вана-Каламая кафе Элвис Брауэр в недалеком прошлом был известен под другой фамилией, пишет портал Sõbranna.
По данным Википедии, бывший эстонский футболист Элвис Брауэр (урожденный Элвис Лийвамяги) родился 21 января 1992 года. В 2013 году Лийвамяги получил запрет на футбольную деятельность как в Эстонии, так и во всем мире. После скандала с мошенничеством со ставками Элвис Лийвамяги сменил имя и стал носить фамилию Брауэр.
В прошлом он занимался мошенничеством со ставками, из-за чего и был исключен из состава футбольной команды таллиннского «Калева». Элвис, который участвовал в реалити-шоу «Rööparalli», так прокомментировал для портала Sky.ee произошедшее: «Что бы я ни делал, была или победа, или ничего. В мире футбола ходят слухи, и, прежде чем я все понял, у меня также была возможность принимать участие в таких делах, которые противоречат всем законам, хорошим традициям и принципам. Речь идет о мошенничестве со ставками», - пояснил Брауэр.
Как сообщает Soccernet.ee, в июле 2019 года наказание футболисту смягчили. Дисциплинарная комиссия Эстонского футбольного союза решила заменить существующие санкции на бессрочный запрет на участие в соревнованиях, проводимых под эгидой союза, с пятилетним испытательным сроком. Другими словами, если Брауэр не нарушит правила до 21 июля 2024 года, он будет полностью освобожден от наказания.
На муниципальных выборах в 2021 года Брауэр баллотировался от Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в Пыхья-Таллинне, он набрал 436 голосов.
В настоящее время Элвис Брауэр известен как один из владельцев скандального MEM Cafe. 30 ноября по предписанию Департамента здоровья кафе было закрыто. Арендодатель кафе заявил, что желает расторгнуть действующий договор аренды с MEM Kohvikud OÜ.
Фонд защиты семьи и традиций, возглавляемый Варро Вуглайдом, провел кампанию пожертвований, чтобы помочь MEM Cafe покрыть расходы на юридическую помощь в суде. 26 ноября Вооглайд и Брауэр объявили, что получили пожертвования в размере 50 767 евро.