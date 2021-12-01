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Локдаун в Австрии официально продлили до 11 декабря

Локдаун начал действовать в Австрии 22 ноября. ФОТО: michael probst

Власти Австрии продлили, как и ожидалось, до 11 декабря локдаун, введенный из-за роста заболеваемости коронавирусом COVID-19.

Локдаун начал действовать в Австрии 22 ноября.

Комитет Национального совета одобрил продление данных ограничений на 10 дней. Его поддержали правящая Австрийская народная партия, а также входящие с ней в коалицию "Зеленые", и оппозиционная Социалистическая партия Австрии.

С момента введения общенационального локдауна ежедневный прирост случаев в Австрии начал уменьшаться, однако число госпитализаций продолжает расти.

В правительстве Австрии указали, что с 12 декабря ограничения будут сняты для тех, кто прошел полную вакцинацию или недавно переболел коронавирусом.

За время пандемии в Австрии выявили 1,16 млн случаев коронавируса, около 12,4 тыс. человек скончались впоследствии заражения COVID-19.

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