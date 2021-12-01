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  • Новым главным тренером нарвского "Транса" станет Алексей Ерёменко

Новым главным тренером нарвского "Транса" станет Алексей Ерёменко

Футбол. ФОТО: Sille Annuk

Российский специалист Алексей Ерёменко, у которого также есть финское гражданство, подписал с нарвским футбольным клубом "Транс" контракт сроком на год.

Новый наставник в качестве зрителя посетит последнюю игру сезона в Таллинне против "Легиона". Тренировочный процесс и подготовка к следующему сезону начнется уже после новогодних праздников.

Алексей Еременко родился в Новочеркасске (Ростовская область) в 1964 году. Выступал за местные СКА и "Ростсельмаш", а также за московские "Спартак", "Торпедо" и "Динамо" в чемпионате СССР. В 1990 году уехал в Финляндию, где поиграл за ОЛС, "Яро", ХИК, "Якобстад" (играющим тренером). Также провел по сезону в греческом "Атинаикосе" и норвежском "Тромсё".

Тренерскую карьеру начинал в "Якобстаде", семь лет отдал клубу "Яро", также тренировал "Шахтер" из Караганды, армянский "Пюник", СИК из Сейняйоки и "Спартак" (Юрмала).

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