Новым главным тренером нарвского "Транса" станет Алексей Ерёменко

Новый наставник в качестве зрителя посетит последнюю игру сезона в Таллинне против "Легиона". Тренировочный процесс и подготовка к следующему сезону начнется уже после новогодних праздников.

Алексей Еременко родился в Новочеркасске (Ростовская область) в 1964 году. Выступал за местные СКА и "Ростсельмаш", а также за московские "Спартак", "Торпедо" и "Динамо" в чемпионате СССР. В 1990 году уехал в Финляндию, где поиграл за ОЛС, "Яро", ХИК, "Якобстад" (играющим тренером). Также провел по сезону в греческом "Атинаикосе" и норвежском "Тромсё".