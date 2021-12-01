Ср, 1.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Суд проверит достоверность книги об известном эстонском бизнесмене

Суд проверит достоверность книги об известном эстонском бизнесмене

Rein Kilk. ФОТО: Elmo Riig

Госсуд решил в среду, что достоверность фактов, представленных в книге о бизнесмене Рейне Кильке, должен проверить уездный суд.

Рейн Кильк недоволен рядом утверждений, содержащихся в книге "Kaval Kilk ja kaksteist lolli. Pankrottimine kui uue aja hobusevargus" ("Хитрый Кильк и двенадцать дураков. Банкротство как конокрадство нового времени"), и хочет, чтобы издавшее книгу Raamatuvägi OÜ и авторы Тармо Теэвяли и Яано Мартин Отс опровергли их.

Он также требует компенсации нематериального ущерба.

В среду госсуд аннулировал постановления уездного и окружного судов, отказавшихся рассматривать иск Килька, и вернул дело в уездный суд для дальнейшего производства.

Госсуд отметил, что суды отказались рассматривать иск Килька в отношении всех спорных утверждений, которые не содержали его имя, но не оценили, могут ли эти утверждения касаться его.

200-страничная книга "Kaval Kilk ja kaksteist lolli. Pankrottimine kui uue aja hobusevargus" в мягкой обложке вышла в 2015 году.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back