Суд проверит достоверность книги об известном эстонском бизнесмене

Рейн Кильк недоволен рядом утверждений, содержащихся в книге "Kaval Kilk ja kaksteist lolli. Pankrottimine kui uue aja hobusevargus" ("Хитрый Кильк и двенадцать дураков. Банкротство как конокрадство нового времени"), и хочет, чтобы издавшее книгу Raamatuvägi OÜ и авторы Тармо Теэвяли и Яано Мартин Отс опровергли их.

Он также требует компенсации нематериального ущерба.

В среду госсуд аннулировал постановления уездного и окружного судов, отказавшихся рассматривать иск Килька, и вернул дело в уездный суд для дальнейшего производства.

Госсуд отметил, что суды отказались рассматривать иск Килька в отношении всех спорных утверждений, которые не содержали его имя, но не оценили, могут ли эти утверждения касаться его.