Суд проверит достоверность книги об известном эстонском бизнесмене
Госсуд решил в среду, что достоверность фактов, представленных в книге о бизнесмене Рейне Кильке, должен проверить уездный суд.
Госсуд решил в среду, что достоверность фактов, представленных в книге о бизнесмене Рейне Кильке, должен проверить уездный суд.
Рейн Кильк недоволен рядом утверждений, содержащихся в книге "Kaval Kilk ja kaksteist lolli. Pankrottimine kui uue aja hobusevargus" ("Хитрый Кильк и двенадцать дураков. Банкротство как конокрадство нового времени"), и хочет, чтобы издавшее книгу Raamatuvägi OÜ и авторы Тармо Теэвяли и Яано Мартин Отс опровергли их.
Он также требует компенсации нематериального ущерба.
В среду госсуд аннулировал постановления уездного и окружного судов, отказавшихся рассматривать иск Килька, и вернул дело в уездный суд для дальнейшего производства.
Госсуд отметил, что суды отказались рассматривать иск Килька в отношении всех спорных утверждений, которые не содержали его имя, но не оценили, могут ли эти утверждения касаться его.
200-страничная книга "Kaval Kilk ja kaksteist lolli. Pankrottimine kui uue aja hobusevargus" в мягкой обложке вышла в 2015 году.