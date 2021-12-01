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За секс с 13-летней девочкой житель Эстонии получил условный срок

19-летний молодой человек неоднократно имел связь с 13-летней девочкой, что является преступлением первой степени. иллюстрация: Liina Õun

Суд приговорил жителя Эстонии, неоднократно вступавшего в половую связь с 13-летней девочкой, к условному тюремному заключению.

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«Собранные в рамках уголовного дела доказательства показали, что молодой человек понимал, что совершает преступление, но, считая маловероятным, что его поймают, все же решил пойти на это», - сказал окружной прокурор Райнер Амур.

Прокурор отметил, что 19-летний молодой человек неоднократно имел связь с 13-летней девочкой, что является преступлением первой степени.

Молодой человек был задержан после совершения преступления в начале декабря прошлого года на одни сутки. Прокурор Амур рассказал, что поскольку молодой человек уклонялся от уголовного производства, то есть не явился по повестке в прокуратуру, он был объявлен в розыск. Его удалось поймать только 9 ноября этого года.

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