За секс с 13-летней девочкой житель Эстонии получил условный срок

«Собранные в рамках уголовного дела доказательства показали, что молодой человек понимал, что совершает преступление, но, считая маловероятным, что его поймают, все же решил пойти на это», - сказал окружной прокурор Райнер Амур.

Молодой человек был задержан после совершения преступления в начале декабря прошлого года на одни сутки. Прокурор Амур рассказал, что поскольку молодой человек уклонялся от уголовного производства, то есть не явился по повестке в прокуратуру, он был объявлен в розыск. Его удалось поймать только 9 ноября этого года.