За секс с 13-летней девочкой житель Эстонии получил условный срок
Суд приговорил жителя Эстонии, неоднократно вступавшего в половую связь с 13-летней девочкой, к условному тюремному заключению.
Суд приговорил жителя Эстонии, неоднократно вступавшего в половую связь с 13-летней девочкой, к условному тюремному заключению.
«Собранные в рамках уголовного дела доказательства показали, что молодой человек понимал, что совершает преступление, но, считая маловероятным, что его поймают, все же решил пойти на это», - сказал окружной прокурор Райнер Амур.
Прокурор отметил, что 19-летний молодой человек неоднократно имел связь с 13-летней девочкой, что является преступлением первой степени.