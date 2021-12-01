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На шоссе Таллинн-Тарту легковой автомобиль врезался в мусоровоз

Сегодня, 1 декабря, в 12 часов на шоссе Таллинн-Тарту вблизи Кяревере произошло ДТП: легковой автомобиль Seat врезался сзади в поворачивающий направо мусоровоз. 

ДТП произошло вблизи Кяревере на двухполосном участке дороги. Водитель мусоровоза сбросил скорость, чтобы повернуть с шоссе направо. Перед совершением поворота водитель мусоровоза заметил в зеркало приближающийся сзади автомобиль Seat и в следующий миг уже произошло столкновение, передает Tartu Postimees.

Водитель мусоровоза на месте происшествия сказал, что, вероятно, водитель легковушки его не заметил, поскольку в тот момент на участке дороги была возможность перестроиться в левый ряд, но водитель Seat по какой-то причине этого не сделал. 

В ДТП пострадала сидевшая за рулем Seat женщина. Других пассажиров в машине не было. Движение на месте аварии также было нарушено некоторое время. 

В момент ДТП дорогая была заснеженная и скользкая. 

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