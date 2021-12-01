На шоссе Таллинн-Тарту легковой автомобиль врезался в мусоровоз

ДТП произошло вблизи Кяревере на двухполосном участке дороги. Водитель мусоровоза сбросил скорость, чтобы повернуть с шоссе направо. Перед совершением поворота водитель мусоровоза заметил в зеркало приближающийся сзади автомобиль Seat и в следующий миг уже произошло столкновение, передает Tartu Postimees.

Водитель мусоровоза на месте происшествия сказал, что, вероятно, водитель легковушки его не заметил, поскольку в тот момент на участке дороги была возможность перестроиться в левый ряд, но водитель Seat по какой-то причине этого не сделал.

В ДТП пострадала сидевшая за рулем Seat женщина. Других пассажиров в машине не было. Движение на месте аварии также было нарушено некоторое время.