На шоссе Таллинн-Тарту легковой автомобиль врезался в мусоровоз
Сегодня, 1 декабря, в 12 часов на шоссе Таллинн-Тарту вблизи Кяревере произошло ДТП: легковой автомобиль Seat врезался сзади в поворачивающий направо мусоровоз.
Сегодня, 1 декабря, в 12 часов на шоссе Таллинн-Тарту вблизи Кяревере произошло ДТП: легковой автомобиль Seat врезался сзади в поворачивающий направо мусоровоз.
ДТП произошло вблизи Кяревере на двухполосном участке дороги. Водитель мусоровоза сбросил скорость, чтобы повернуть с шоссе направо. Перед совершением поворота водитель мусоровоза заметил в зеркало приближающийся сзади автомобиль Seat и в следующий миг уже произошло столкновение, передает Tartu Postimees.
Водитель мусоровоза на месте происшествия сказал, что, вероятно, водитель легковушки его не заметил, поскольку в тот момент на участке дороги была возможность перестроиться в левый ряд, но водитель Seat по какой-то причине этого не сделал.
В ДТП пострадала сидевшая за рулем Seat женщина. Других пассажиров в машине не было. Движение на месте аварии также было нарушено некоторое время.
В момент ДТП дорогая была заснеженная и скользкая.