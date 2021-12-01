Департамент полиции и погранохраны сократит 11 работников бюро обслуживания

Как пишет Sakala, с нового года сотрудники Вильяндиского бюро обслуживания полиции будут принимать людей три дня в неделю вместо прежних пяти, а в департамент сократит одного управляющего и двух работников зала.

Глава отдела обслуживания Лыунаской префектуры Ангела Кахар сообщила, что с 3 января все более мелкие бюро Департамента полиции и погранохраны будут открыты для клиентов по всей Эстонии три дня в неделю.

Это изменение в равной степени коснется услуг в зоне обслуживания Лыунаской префектуры в Вильянди, Йыгева, Пыльва, Выру и Валга, а также в административной зоне Ляэнеской префектуры в Курессааре, Пайде и Рапла.

Например, бюро обслуживания в Кярдла, Раквере и Хаапсалу уже сейчас открыты три дня в неделю, и Кахар подтверждает, что опыт показал - клиенты с пониманием относятся к изменениям.

По словам Кахар, Департамент полиции и погранохраны хочет в большей степени перевести своих клиентов на самообслуживание, реорганизовав работу сервисных центров так, чтобы доля заявок на получение документов, удостоверяющих личность, составила бы 70 процентов от всех подаваемых заявок. В Вильянди, например, сейчас она составляет около 30 процентов.

«По-прежнему каждый рабочий день в залах обслуживания можно воспользоваться цифровым киоском, а затем подать заявку на документ в режиме самообслуживания, - сказала она. В небольших бюро основная услуга - это ходатайство о документах, которое люди могут подать, не приходя в бюро, из своего дома в любое время».

По словам Кахара, предстоящее изменение также направлено ​​на повышение заработной платы сотрудников Департамента полиции и погранохраны. Это также означает, что с 1 января агентство сократит 11 человек по всей Эстонии: восемь в Лыунаском регионе и троих в Ляэнеском.