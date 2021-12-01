Фото: дом для отдыха на Атлантическом побережье в Канаде
Проект Smith House реализован архитектурным бюро MacKay-Lyons Sweetapple Architects в населенном пункте Кингсбург в Новой Шотландии, Канада, рассказывает HQRoom.
Проект Smith House реализован архитектурным бюро MacKay-Lyons Sweetapple Architects в населенном пункте Кингсбург в Новой Шотландии, Канада, рассказывает HQRoom.
Дом для отдыха площадью 258 м2 расположен на Атлантическом побережье, состоит из трех павильонов и построен на участке земли между соляным прудом на востоке и живописной набережной океана на западе.
Этот небольшой полуостров исторически поддерживал прибрежный рыбацкий порт. Этот проект вместе с соседними постройками формирует новый образ деревни.
Архитекторам было важно не просто обновить старые рыбацкие хижины, но и учитывать интересы общины, сохраняя пейзаж. Между всеми постройками предусмотрены многочисленные дворы, которые создают микроклимат, ловят солнце и блокируют ветер.
Традиционные формы зданий перекликаются с местными народными постройками, при этом они выглядят абсолютно современно благодаря минимализму и облицовке из кортеновой стали, устойчивой к атмосферной коррозии, которую еще называют искусственной ржавчиной. Каменный цоколь построен из местного гранита ледникового происхождения, традиционно использующегося в строительстве в этом регионе.