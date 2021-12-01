Ср, 1.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Фото: дом для отдыха на Атлантическом побережье в Канаде

ФОТО: hqroom.ru

Проект Smith House реализован архитектурным бюро MacKay-Lyons Sweetapple Architects в населенном пункте Кингсбург в Новой Шотландии, Канада, рассказывает HQRoom.

Дом для отдыха площадью 258 м2 расположен на Атлантическом побережье, состоит из трех павильонов и построен на участке земли между соляным прудом на востоке и живописной набережной океана на западе.

ФОТО: hqroom.ru

Этот небольшой полуостров исторически поддерживал прибрежный рыбацкий порт. Этот проект вместе с соседними постройками формирует новый образ деревни.

ФОТО: hqroom.ru

Архитекторам было важно не просто обновить старые рыбацкие хижины, но и учитывать интересы общины, сохраняя пейзаж. Между всеми постройками предусмотрены многочисленные дворы, которые создают микроклимат, ловят солнце и блокируют ветер.

ФОТО: hqroom.ru

Традиционные формы зданий перекликаются с местными народными постройками, при этом они выглядят абсолютно современно благодаря минимализму и облицовке из кортеновой стали, устойчивой к атмосферной коррозии, которую еще называют искусственной ржавчиной. Каменный цоколь построен из местного гранита ледникового происхождения, традиционно использующегося в строительстве в этом регионе.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back