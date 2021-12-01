Фото: дом для отдыха на Атлантическом побережье в Канаде

Дом для отдыха площадью 258 м2 расположен на Атлантическом побережье, состоит из трех павильонов и построен на участке земли между соляным прудом на востоке и живописной набережной океана на западе.

ФОТО: hqroom.ru

Этот небольшой полуостров исторически поддерживал прибрежный рыбацкий порт. Этот проект вместе с соседними постройками формирует новый образ деревни.

ФОТО: hqroom.ru

Архитекторам было важно не просто обновить старые рыбацкие хижины, но и учитывать интересы общины, сохраняя пейзаж. Между всеми постройками предусмотрены многочисленные дворы, которые создают микроклимат, ловят солнце и блокируют ветер.

ФОТО: hqroom.ru