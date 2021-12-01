Запрещен выход на лед реки Нарва и Нарвского водохранилища

«При установлении стабильной минусовой температуры на водоемах образовался первый ледяной покров, который недостаточно прочный для того, чтобы выдержать вес человека. Для защиты жизни людей запрещено выходить на тонкий лед», - пояснил руководитель бюро погранохраны Идаской префектуры Урмас Эльми, который подтвердил, что ограничение действует до тех пор, пока ледовая разведка пограничников не подтвердит, что ледовые условия стали стабильными и лед достаточно толстым.

Эльми пояснил, что безопасно на лед можно выходить только при равномерной толщине не менее семи-десяти сантиметров. «В некоторых местах ледяной покров на первый взгляд кажется толще, но это не означает, что выходить на лёд и оставаться там безопасно», - отметил руководитель бюро погранохраны.