В Мюнхене произошел мощный взрыв: пострадали рабочие на стройплощадке
В Мюнхене на строительной площадке железнодорожной компании Deutsche Bahn прогремел взрыв, пострадали три человека. Об этом сообщает Bild.
В Мюнхене на строительной площадке железнодорожной компании Deutsche Bahn прогремел взрыв, пострадали три человека. Об этом сообщает Bild.
По предварительным данным, взорвалась 250-килограммовая авиабомба времен Второй мировой войны.
При взрыве пострадали три человека, состояние одного из них оценивается как критическое. На месте происшествия работают полиция и саперы. Над местом взрыва кружит полицейский вертолет.
По сообщениям очевидцев, грохот был слышен в нескольких километров, а обломки разлетелись на расстояние порядка сотни метров.
Железнодорожная станция Donnersbergerbruecke, у которой произошел взрыв, находится на главном маршруте городской железной дороги Мюнхена. Место взрыва находится на подходе к центральному вокзалу Мюнхена, одному из самых оживленных в Германии.
По данным железнодорожного оператора Deutsche Bahn, движение поездов к главному вокзалу и обратно приостановлено. Пока неясно, когда возобновится железнодорожное движение.