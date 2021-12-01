В Мюнхене произошел мощный взрыв: пострадали рабочие на стройплощадке

По предварительным данным, взорвалась 250-килограммовая авиабомба времен Второй мировой войны.

При взрыве пострадали три человека, состояние одного из них оценивается как критическое. На месте происшествия работают полиция и саперы. Над местом взрыва кружит полицейский вертолет.

По сообщениям очевидцев, грохот был слышен в нескольких километров, а обломки разлетелись на расстояние порядка сотни метров.

Железнодорожная станция Donnersbergerbruecke, у которой произошел взрыв, находится на главном маршруте городской железной дороги Мюнхена. Место взрыва находится на подходе к центральному вокзалу Мюнхена, одному из самых оживленных в Германии.