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В Мюнхене произошел мощный взрыв: пострадали рабочие на стройплощадке

Saksa politseiauto.. ФОТО: AFP / Scanpix.

В Мюнхене на строительной площадке железнодорожной компании Deutsche Bahn прогремел взрыв, пострадали три человека. Об этом сообщает Bild.

По предварительным данным, взорвалась 250-килограммовая авиабомба времен Второй мировой войны.

При взрыве пострадали три человека, состояние одного из них оценивается как критическое. На месте происшествия работают полиция и саперы. Над местом взрыва кружит полицейский вертолет.

По сообщениям очевидцев, грохот был слышен в нескольких километров, а обломки разлетелись на расстояние  порядка сотни метров.

Железнодорожная станция Donnersbergerbruecke, у которой произошел взрыв, находится на главном маршруте городской железной дороги Мюнхена. Место взрыва находится на подходе к центральному вокзалу Мюнхена, одному из самых оживленных в Германии.

По данным железнодорожного оператора Deutsche Bahn, движение поездов к главному вокзалу и обратно приостановлено. Пока неясно, когда возобновится железнодорожное движение.

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